رئيس هيئة المحطات النووية ضيف رانيا هاشم في برنامج «بصراحة» على «الحياة»

يحلّ الدكتور أمجد الوكيل، رئيس هيئة المحطات النووية، ضيفا على الإعلامية رانيا هاشم في برنامج بصراحة المُذاع على شاشة «الحياة»، الجمعة من كل أسبوع في السابعة مساء، ويكشف خلال اللقاء عن آخر تطورات محطة الضبعة النووية، وكيف يسير العمل بها؟.

فوائد محطة الضبعة النووية

ويجيب رئيس هيئة المحطات النووية خلال حديثه، عن أسئلة المواطنين بشأن مدرسة الضبعة، وكيفية الالتحاق بها؟، ومدى الأمان للأهالي والعاملين في المحطات النووية، كما يكشف عن الفائدة الحقيقية التي تعود على الدولة والمواطنين من وجود محطة الضبعة.

ويفنّد رئيس هيئة المحطات النووية، الفرق بين توليد الطاقة الكهربائية من محطة الضبعة، وبين توليد الكهرباء من السد العالي.