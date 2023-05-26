قائد كتيبة حفظ السلام المصرية بالكونغو: نعمل على حماية المجتمع المدني من 2016

قال الإعلامي أحمد الدريني، إن رحلته إلى أفريقيا بدأت من القاهرة واستغرقت عدة ساعات حتى هبطت الطائرة العسكرية المصرية في العاصمة بانجي، لافتا إلى أن الفريق تلقى إجراءات صارمة بشأن الأمن والسلامة، فضلا عن الاحتياطات الصحية اللازمة.

الخوف من الملاريا

وأوضح «الدريني» خلال تقديمه برنامج «عن قرب» عبر قناة DMC، أن الحرارة اللاهبة فوق الرؤوس والخوف من الملاريا يحكم ملامس الفريق وحركة الأعين خوفا من البعوض، لافتا إلى أن التحرك كان في إطار من قوة مصرية تأمن الحركة، وتشارك مصر بكتيبة مشاة ميكانيكي وسرية نقل ثقيل وسرية شرطية ومراقبين عسكريين.

حماية المجتمع المدني ودعم المدنين

وقال العقيد أركان حرب شريف صبري، قائد الكتيبة الخامسة مشاة ميكانيكي، المشاركة في حفظ السلام بأفريقيا الوسطى، إن الكتيبة بدأت العمل من 2016 وكلفت بحماية المجتمع المدني ودعم المدنين، وحماية أفراد ومنشآت الأمم المتحدة ودعم عملية التحول الديمقراطي لإيجاد بيئة خصبة في دولة إفريقيا الوسطي، لافتا إلى أن التمحور بين القوى السياسي أدى لتدخل أممي لوقف الدماء بين أهالي الدولة الواحدة.