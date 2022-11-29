أكاديمية الشرطة تعلن ختام فعاليات دورة إعداد مدربي قوات حفظ السلام بأفريقيا

أعلنت وزارة الداخلية ختام فعاليات دورة «إعداد المدربين للتدريب الشرطي ضمن عمليات دعم السلام للقوة الأفريقية الجاهزة»، والتي عقدت خلال الفترة من 12 حتى 24 نوفمبر الجاري، بمقر المركز المصري للتدريب على عمليات حفظ السلام التابع لكلية التدريب والتنمية بأكاديمية الشرطة بالتعاون مع مفوضية الإتحاد الإفريقي وقدرة إقليم شمال إفريقيا بمشاركة عدد 22 من الكوادر الوطنية والأجنبية من عدد 9 دول أفريقية، إلى جانب خبراء التدريب من ضباط الشرطة المصريين ومسئولي التدريب الشرطي بمفوضية الإتحاد الإفريقي.

تنمية وبناء قدرات الكوادر الشرطية

واستهدفت تلك الدورة توحيد المفاهيم التدريبية لمرحلة ما قبل الانتشار بهدف تنمية وبناء قدرات الكوادر الشرطية العاملة في مجال التدريب السابق للانتشار بمهام دعم السلام الإفريقية لتحقيق الأمن والسلم المستدام في إفريقيا.

كما شهدت فعاليات الدورة التدريبية، عدة محاضرات وحلقات نقاشية لتبادل الخبرات حـول عـدد مـن الموضوعات والمحاور الخاصة بعمل المكون الشرطي في مهام دعم السلام، بالإضافة إلى تنفيذ عدد من السيناريوهات العملية والمحاكاة لواقع العمل في مهام دعم السلام الميدانية.

وشارك في حفل ختام الدورة التدريبية ممثلو مفوضية الإتحاد الإفريقي، وألقى كبير معلمي كلية التدريب والتنمية، كلمة هنأ خلالها المشاركين، موجهاً الشكر لمسئولي مفوضية الإتحاد الإفريقي وقدرة إقليم شمال إفريقيا ومعهد الدراسات الأمنية على تعاونهم الصادق مع المركز والذي توج بنجاح الدورة التدريبية وتحقيقها للأهداف المرجوة منها متمنياً للمشاركين التوفيق في أداء رسالتهم السامية لحفظ السلم والأمن الدوليين.

محاضرات ومناقشات مثمرة

وأشاد ممثلو مفوضية الإتحاد الإفريقي وقدرة إقليم شمال إفريقيا بما تضمنته فعاليات الدورة التدريبية من محاضرات ومناقشات مثمرة، فضلاً عن التنظيم المتميز لها والإمكانيات التعليمية والتدريبية واللوجستية المتطورة التي يتمتع بها المركز المصري للتدريب على عمليات حفظ السلام بالأكاديمية.