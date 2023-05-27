كفر الشيخ تنهي استعداداتها لعقد امتحانات الدبلومات الفنية اليوم

أنهت مديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، استعداداتها لعقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني للدبلومات الفنية، لجميع نوعيات التعليم الفني «صناعي، زراعي، تجاري، فندقي»، للعام الدراسي 2022 - 2023، التي تبدأ اليوم، وتنتهي 8 يونيه المقبل.

تجهيز 26 استراحة بـ13 إدارة تعليمية

وجهزت المديرية، 26 استراحة بـ13 إدارة تعليمية بكفر الشيخ، منهم 13 استراحة لرؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين، و13 استراحة للمشاركات في أعمال الامتحانات من المُعلمات، كما جرى تعقيم وتطهير 66 لجنة بـ13 إدارة تعليمية، لاستقبال 30 ألف و155 طالب وطالبة، لأداء الامتحانات، في ظل التعاون بين مديريات «التربية والتعليم، والأمن، والصحة»، بالإضافة إلى مرفق الإسعاف، والدفاع المدني، والتأمين الصحي، ومرفق مياه الشرب، ومديرية الكهرباء.

30 ألفا و155 طالبا وطالبة

أكد محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أن 30 ألفا و155 طالبا وطالبة، يؤدون امتحانات الفصل الدراسي الثاني للدبلومات الفنية في 66 لجنة بـ13 إدارة تعليمية، موضحا أنه جرى الانتهاء من إعداد الاستراحات اللازمة، لإقامة رؤساء اللجان، والمراقبين، والملاحظين، وعددها 26 استراحة، لرؤساء لجان ومراقبي، وملاحظي امتحانات الدبلومات الفنية، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور رضا محمد حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

توفير الأدوات والأجهزة المتعددة

أوضح «عبد الله»، أنه جرى توفير الأدوات والأجهزة المتعددة التي يحتاجها رؤساء اللجان والمراقبين، لتُصبح الاستراحات على أعلى مستوى، لتهيئة المُناخ المناسب لهم أثناء فترة إقامتهم، مشيرا إلى أن جميع الاستراحات تحت الحراسة الأمنية والرعاية الكاملة، وجرى مراعاة قربها من اللجان، لتوفير كل سُبل الراحة للمشاركين في الامتحانات، ويتم تعقيمها وتطهيرها يومياً.

وأضاف أنه جرى تشكيل لجان لمراجعة توافر كل الإجراءات الاحترازية بجميع اللجان، ومراجعة طفايات الحريق، وكل بنود الصحة والسلامة المهنية، فضلاً عن تخصيص حجرتين للعزل بكل لجنة دبلومات فنية، كما تم أيضاً تشكيل لجان لمتابعة جاهزية رؤساء اللجان للجانهم، وتوفير كافة الإمكانيات لهم، وتم تخصيص واتس آب للتواصل الفوري بين رؤساء اللجان والإسعاف، والمطافئ، والمستشفيات، ومديرية الصحة، بالإضافة إلى أرقام المرافق الخدمية ذات الصلة.