وكيل نيابة بالكونغو: الجماعات المسلحة ترتكب جرائم ضد الإنسانية

قال المستشار باسم شوقي، وكيل نيابة في المحكمة الجنائية الخاصة في إفريقيا الوسطى، إن المحكمة الجنائية الخاصة أنشأت بسبب وجود بعض النزاعات المسلحة منذ 2003، وأدت لجرائم تشكل جريمة جنائية دولية.

إفريقيا الوسطى

وأوضح «شوقي» خلال استضافته ببرنامج «عن قرب» مع الإعلامي أحمد الدريني عبر قناةDMC، أن الجرائم المنتشرة في إفريقيا الوسطى تضمنت الإبادة وجرائم الحرب وانتهاك الحقوق الإنسانية، وأنشأت المحكمة لمعاقبة كل من ارتكب هذه الجرائم التى يعاقب عليها القانون الجنائي الدولي، مع مساعدة جمهورية افريقيا الوسطى في إنفاذ القانون.

جرائم كثيرة ضد الإنسانية

وأشار وكيل نيابة في المحكمة الجنائية الخاصة في إفريقيا الوسطى إلى أن الجماعات المسلحة قامت بجرائم كثيرة ضد الإنسانية في إفريقيا الوسطى، مشيرا إلى أن الجرائم تضمنت استهداف فئات من المدنين وقتلهم جميعا بدون سبب أو تخطيط مسبق.

نائب قائد قوات حفظ السلام في إفريقيا الوسطى

في السياق، قال اللواء بيدرو سواريش، نائب قائد قوات حفظ السلام في إفريقيا الوسطى، إن دور القوات هو دعم أهالى البلاد الذين عانوا كثيرا، وتتواجد القوات لتهيئة الظروف للبلاد لإحكام سيطرتها على أراضية باسلوب ديموقراطي يكفل مشاركة الجميع، لافتا إلى أن المهمة الأساسية هي تحقيق الاستقرار في جمهورية افريقيا الوسطى.

واوضح أن القوات ترتكز على مجموعة قواعد وألويات لتنفيذ المهام وأهمها حماية المدنين واستعادة السلطة للدولة، ولكن الأهم هو حماية المدنيين والدفاع عنهم.