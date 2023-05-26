إصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي على طريق الإسماعيلية الصحراوي

أصيب 5 أشخاص، اليوم الجمعة، بإصابات مختلفة جراء انقلاب سيارة ملاكي على طريق «الإسماعيلية - القاهرة» الصحراوي، ونقلتهم سيارات الإسعاف إلى مجمع الإسماعيلية الطبي لتلقي العلاج اللازم.

انقلاب سيارة ملاكي

وتلقى اللواء محمود عاشور، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد انقلاب سيارة ملاكي رقم «ر.و 2937»، قرب وصلة سرابيوم بطريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي، ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص.

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلبة بـ5 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى مجمع الإسماعيلية الطبي لتلقي العلاج اللازم، فيما انتقلت قوات الشرطة إلى مكان الحادث.

أسماء المصابين في الحادث

وأسفر حادث الإسماعيلية عن إصابة محمد عبد الفتاح عبد السميع علي، 32 سنة، مقيم فيصل الجيزة، بكسر مضاعف بالساق اليمنى مع اشتباه كسر بالفخذ الأيسر وسحجات وكدمات، وزكريا محمد أحمد، 30 سنة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج مع اضطراب بدرجة الوعي، وأحمد شعبان أحمد علي، 35 سنة، مقيم الجيزة، مصاب بسحجات وكدمات، ومبارك شعبان أحمد، 37 عاما، مقيم بالأقصر، مصاب سحجات وكدمات، ومصطفى سعيد أحمد علي، 38 عاما، مقيم القاهرة، مصاب بسحجات وكدمات.

وحررت الشرطة محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات، فيما تم إعادة الحركة المرورية بشكل طبيعي إلى الطريق.