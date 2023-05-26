حبس عاطل ضبط بـ1.5 كيلو هيروين في الإسماعيلية

أمرت جهات التحقيق بالإسماعيلية، صباح اليوم الجمعة، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد ضبطه بكمية كبيرة من مخدر الهيروين الخام قبل بيعها وتوزيعها على صغار التجار بالإسماعيلية، وذلك بعد مواجهته بالمواد المضبوطة بحوزته، وتحريات ضباط مكافحة المخدرات.

وأمرت جهات التحقيق في الإسماعيلية بإرسال عينة من المواد المخدرة المضبوطة بحوزة المتهم إلى المعمل الكيميائي لبيان ما به من مواد مخدرة وإرفاق التقرير الخاص بالمعمل الكيميائي في أوراق القضية.

حملات مكثفة لمكافحة المخدرات

وتواصل الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، حملاتها بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام في الإسماعيلية، لمكافحة جرائم الاتجار في المواد المخدرة.

ونجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في ضبط أحد الأشخاص له معلومات جنائية وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وفرد خرطوش وطلقة لذات العيار ومبلغ مالي وهاتف محمول بمنطقة السحر والجمال الحدودية بين الإسماعيلية والشرقية، وبمواجهة المتهم بالمضبوطات أيد ماجاء بالتحريات.

محام: المتهم قد يواجه الحبس المؤبد

وقال محمد حسن، محامٍ بالإسماعيلية، إن المحاكم الجنائية تشدد من أحكامها على أرباب السوابق ممن سبق اتهامهم في قضايا الاتجار بالمواد المخدرة، وخاصة مخدر الهيروين، مشيرا إلى أن المتهم قد يواجه عقوبة الحبس المؤبد خاصة لضبطه بكميات كبيرة من المواد المخدرة وتوجيه تهمة الاتجار له.