الأرض تهتز.. زلازل تضرب عددا من الدول بينها الولايات المتحدة وتركيا

ضربت هزات أرضية، عددا من الدول حول العالم، من بينها الولايات المتحدة الامركيية وتركيا، خلال الساعات الأولى من اليوم السبت، دون وقوع ضحايا.

وتراوحت قوة الهزات الأرضية، بين درجتين و6 درجات على مقياس ريختر، كان أقواها في مملكة تونجا، وبلغت شدته 6 درجات.

وكان آخر الهزات الأرضية، بقوة 3.5 درجة ريختر، سجلها المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل، في الإكوادور بقارة أمريكا الجنوبية.

عمق بؤرة هزة وسط تركيا 5 كيلومترات

تركيا:

ضربت هزة أرضية بقوة 3.2 درجة على مقياس ريختر، وسط تركيا بعمق 5 كيلومترات.

وأظهرت بيانات مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، عبر موقعه الإلكتروني، وقوع بؤرة هزة أرضية ضربت وسط تركيا على مسافة 64 كيلومترا بين الغرب والشمال الغربي من قهرمان مرعش، و31 كيلومتر بين الجنوب والجنوب الغربي من جوكسون.

ميانمار «بورما سابقا»:

ضربت هزة أرضية بقوة 3.6 درجة على مقياس ريختر، ميانمار الواقعة جنوب شرق قارة آسيا بعمق كيلومتر.

ووقعت بؤرة الهزة على مسافة 170 كيلومتربين الشرق والشمال الشرقي من إمفال عاصمة ولاية مانيبور الهندية على الحدود مع ميانمار.

هزة أرضية تضرب الجزيرة الشمالية لنيوزيلندا

نيوزيلندا:

ضربت الجزيرة الشمالية لنيوزيلندا، هزة أرضية بقوة 3.7 درجة على مقياس ريختر، بعمق 175 كيلومتر تحت سطح الأرض، وعلى مسافة 51 كيلومترا بين الجنوب والجنوب الغربي من مدينة تاورانجا، و17 كيلومتربين الشمال والشمال الغربي من توكوروا.

الولايات المتحدة الأمريكية:

ضربت هزة أرضية بقوة 2.8 ريختر، جزيرة بورتريكو الأمريكية الواقعة شمال شرق البحر الكاريبي، على عمق 10 كيلومتر.

وأوضح الزلازل الأوروبي المتوسطي، غن بؤرة هزة أرضية ضربت جزيرة بورتريكو الأمريكية، على مسافة 31 كيلومتر بين الغرب والجنوب الغربي من بونس.

الإكوادور:

ضربت هزة ارضية بقوة درجة على مقياس ريختر، الإكوادور،على عمق 10 كيلومترات.

وأظهرت بيانات الزلازل الأوروبي المتوسطي، وقوع البؤرة على مسافة 50 كيلومتر جنوب غرب ريوبامبا.

هزة أرضية ضربت جزر الكناري الإسبانية.. عمقها 10 كيلومترات

إسبانيا:

ضربت هزة أرضية بقوة 2 درجات على مقياس ريختر، جزر الكناري جوب غرب إسبانيا بعمق 10 كيلومترات.

ووقعت بؤة الهزة على مسافة 40 كيلومتر شرق جراناديا دي أبونا.

تونجا:

ضرب زلزال بقوة 6 درجات على مقياس ريختر، تونجا على عمق 243 كيلومترا تحت سطح الأرض، على مسافة 307 كيلومتر بين الشمال والشمال الغربي من «نوكو ألوفا» عاصمة المملكة الواقعة جنوب المحيط الهادئ.