انتشال جثتي طالبين غرقا في النيل أثناء الاستحمام بالمنيا

انتشلت قوات الإنقاذ النهري، اليوم السبت، جثتي طالبين، غرقا في المجري المائي لنهر النيل، أثناء الاستحمام هربا من الحر، أمام قرية جزيرة التل، التابعة لمركز ديرمواس في المنيا.

غرق طالبين في نهر النيل بديرمواس

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بتمكن قوات الإنقاذ النهري، من انتشال جثتين من المجري المائي لنهر النيل، أمام قرية جزيرة التل التابعة للوحدة المحلية لبني عمران، في مركز ديرمواس.

غرقا أثناء الاستحمام

بانتقال الأجهزة الأمنية ورجال إدارة البحث الجنائي، وإجراء التحريات الأولية، تبين غرق يوسف رمضان يوسف 16 عاما، محمود محيي منتصر 15 عاما، طالبين في المرحلة الثانوية، يقيمان في قرية بني عمران في شرق النيل بمركز ديرمواس، داخل المجرى المائي لنهر النيل أمام قرية جزيرة التل، أثناء الاستحمام هربا من الحر.

وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال الجثتين، وجرى نقلهما إلى مشرحة مستشفى ديرمواس النموذجي، وتقرر التحفظ عليهما تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق، وكلفت إدارة البحث الجنائي باستعجال التحريات الأمنية حول ظروف وملابسات الحادث.