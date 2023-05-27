تصدع 5 منازل في قرية الشيخ عبادة بملوي ونقل سكانها لأماكن أخرى

أخلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي جنوب محافظة المنيا، 5 منازل متجاورة بقرية الشيخ عبادة بشرق النيل من السكان بعد تعرضها لتصدع بشكل مفاجئ.

تصدع منازل في قرية الشيخ عبادة

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم، مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بتعرض 5 منازل متجاورة بقرية الشيخ عبادة بشرق النيل في مركز ملوي للتصدع بشكل مفاجئ.

بانتقال الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية تبين تعرض 5 منازل بقرية الشيخ عبادة بشرق النيل، وهي تتبع الوحدة المحلية لقرية الروضة في مركز ملوي، إلى التصدع بشكل مفاجئ دون معرفة الأسباب، وبالفحص تبين أن المنازل الـ5 ملكا لكل من محمود طه هندي، وليد طلعت حمدي، فيصل سلطان صلاح، أشرف أحمد طه، محمد حمزة كمال.

إخلاء المنازل ونقل سكانها

وقررت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي إخلاء المنازل الـ5 من السكان حفاظا علي حياتهم، وتم نقلهم للإقامة لدى أقاربهم بشكل مؤقت، كما تم فصل المرافق من كهرباء ومياه وغاز عن المنازل المتصدعة، وفرض كردون أمني حولها لحماية المارة، وتم إخطار لجنة المنشآت المنهارة والآيلة للسقوط لإعداد تقرير فني هندسي لعرضه على الجهات المختصة لاتخاذ اللازم.