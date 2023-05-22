السيطرة على حريق داخل مخبز سياحي في ملوي بالمنيا

سيطرت قوات الحماية المدنية، فجر اليوم الإثنين، على حريق نشب داخل مخبز عيش سياحي، في شارع سيف باشا، بمركز ملوي، جنوب محافظة المنيا.

نشوب حريق في مخبز بملوي

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد ورود بلاغ من قوات الحماية المدنية بنشوب حريق داخل مخبز عيش سياحي في مركز ملوي.

السيطرة على الحريق دون إصابات بشرية

تم الدفع بسيارات الإطفاء إلى مكان الواقعة وتبين نشوب الحريق داخل مخبز عيش سياحي في شارع سيف باشا في مركز ملوي، وتم السيطرة على الحريق قبل امتداده للأماكن المجاورة دون وجود خسائر بشرية وقد تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات.

وفي وقت سابق تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا من غرفة عمليات النجدة، باصطدام سيارة ربع نقل بأخري ملاكي بطريق المحيط أمام قرية نزلة رومان بغرب مركز أبوقرقاص.

بالانتقال والفحص تبين وقوع الحادث بسبب السرعة، مما أسفر عن إصابة كل من: عمرو عصفور أحمد 29 عاما، عامل، إبراهيم محمد عبد الحكيم 16 عاما، سائق، علاء المصري عبد الحفيظ 59 عاما، موظف، جميعهم يقيمون في مركز أبوقرقاص وتم نقلهم إلى المستشفى المركزي لتلقي العلاج، حيث تراوحت الإصابات ببين سحجات وكدمات واشتباه كسور وارتجاج، وتم التحفظ على السيارتين تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

كما تلقى مدير أمن محافظة المنيا، إخطارا أخر من غرفة عمليات النجدة، باصطدام سيارة سيرفيس بشخص أمام ميدان المحطة بمدينة المنيا، وبالانتقال والفحص تبين إصابة محمد عبد الهادي 37 عاما، وتم نقله إلي المستشفي لتلقي العلاج.