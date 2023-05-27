نشرة أخبار دولية: ضبط إرهابيين في دولتين عربيتين.. وروسيا تطلق قمرا صناعيا

شهدت عدد من الدول خلال الساعات القليلة الماضية عدة أحداث، تنوعت ما بين أمنية وسياسية وقضائية، من بينها ما شهده جنوب اليمن وتونس من إلقاء القبض على خلية إرهابية تابعة لتنظيم «داعش»، فيما أطلقت السلطات الوسية، قمرا صناعيا لمراقبة الأرض.

ضبط خلية لـ«داعش» في جنوب اليمن.. 7 عناصر بينهم قيادي

وفي جنوب اليمن، أعلن المجلس الانتقالي إلقاء القبض على خلية مكونة 7 عناصر، بينهم قيادي بارز في تنظيم «داعش» الإرهابي، في محافظة لحج أثناء محاولتها التسلل من محافظة البيضاء وسط اليمن عبر طرق وعرة إلى وادي حطيب في مديرية يافع، وفقا لما ذكره وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وفي تونس، أعلن جهاز الحرس الوطني، إلقاء القبض على شخص يشتبه بأنه يمول تنظيم «داعش» الإرهابي، في صفاقس، بحوزته مواد متفجرة وكان يخطط لتنفيذ 4 عمليات إرهابية متزامنة في البلاد على أبواب فصل الصيف بالتنسيق مع آخرين خارج البلاد، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وفي السعودية، أعلنت السلطات إحباط محاولة تهريب 460 ألف حبة «كبتاجون» المخدر، عُثر عليها مُخبأة في «تجاويف مكائن» وردت إلى المملكة عبر ميناء ضباء، مشيرة إلى إلقاء القبض على شخصين اثنين، من مستقبلي المضبوطات، وفقا لما ذكرته شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية.

اتهام شخصين بالتآمر في أمريكا

اتهمت وزارة العدل، شخصين مقيمين بالتآمر والعمل كوكلاء غير مسجلين لـ الصين، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وقالت العدل الأمريكية، في بيان صحفي، إن «جون تشين» و«لين فنج» عززا حملة القمع العابرة للحدود التي تشنها الصين ضد ممارسي «الفالون جونج» من خلال رشوة مسؤول في مصلحة الضرائب الأمريكية.

واتهمت الحكومة الأمريكية، الصينيين، بالتآمر لارتكاب عمليات غسيل أموال، مشيرة إلى اعتقال الشخصين في كاليفورنيا، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وتابعت الوزارة الأمريكية قائلة، بأن الصينيين الاثنين يعملان داخل الولايات المتحدة على الأقل منذ يناير 2023، موضحة أن المتهمين قد يحكم عليهما بالسجن لمدة تصل إلى 20 عاما.

أزمة المهاجرين

فشلت سفينة «لايف سابورت»، التابعة لمنظمة الطوارئ غير الحكومية الإيطالية «إيمرجنسي»، في العثور على أي أثر لقارب واجه اضطرابات وسط البحر المتوسط وعلى متنه 500 مهاجر، بينهم رضيع و 45 امرأة بعضهن حوامل، و 56 طفلا، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

ارتفاع تكلفة السلع الاستهلاكية في بريطانيا بنسبة 46%

ارتفعت أسعار المواد الغذائية لمستوى تاريخي في البلاد بـ25%، فيما قالت صحيفة «إندبندنت» البريطانية، نقلا عن نتائج دراسة أجرتها «مدرسة لندن للاقتصاد»، إلى أنه لو بقيت «لندن» في الاتحاد الأوروبي لسجلت نموا بنسبة 17%.

وأضافت الدراسة، أن تكلفة السلع الاستهلاكية الأساسية في بريطانيا ارتفعت بنسبة 46% مقارنة مع العام الماضي 2022.

إطلاق قمر صناعي روسي

وأطلقت روسيا من مطار «فوستوتشني» الفضائي، الصاروخ «سويوز 2.1 آ» مع قمر «كوندور إف كا آ» البالغ وزنه 1050 كيلوجرام لمراقبة سطح الأرض، فيما ألقى مسؤولو شركة «آيسبيس» الخاصة اليابانية، باللوم على مشكلة برمجة وتغيير في موقع الهبوط في اللحظة الاخيرة، تسبب في تحطم مركبة «هاكوتو آر» الفضائية على القمر في ديسمبر الماضي.

انطلاق فعاليات مهرجان أيام قرطاج

وفي تونس، انطلقت الدورة الثالثة من أيام قرطاج للفن المعاصر تحت شعار«الفن طريق»، بمشاركة 150 فنانا تشكيليا تونسيا و52 فنانا أجنبيا من 23 دولة من بينها فلسطين ضيف الشرف، بمدينة الثقافة «الشاذلي القليبي» في «تونس العاصمة»

وتستمر الدورة الثالثة من أيام قرطاج للفن المعاصر حتى 30 مايو الجاري، فيما أشارت مديرة الدورة سميرة التركي، إلى تخصيص جناح متميز لتقديم الأعمال الفنية للفنانين الفلسطينيين والاحتفاء بالوفد القادم من الأراضي الفلسطينية، فيما قال اعتبر مدير ديوان وزيرة الشؤون الثقافية الأسعد سعيد، أن الدورة، عودة للحياة وللفن بعد احتجابها بسبب فيروس كورونا.

وتكرم الدورة الثالثة من أيام قرطاج للفن المعاصر، اسم مصمم الأزياء التونسي الراحل عز الدين علية «1935-2017» الذي ظهر العديد من المشاهير بملابس من تصميمه أمثال ميشيل أوباما وجانيت جاكسون.