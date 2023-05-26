طريقة دفع مخالفات المرور إلكترونيا.. خطوات بسيطة

قدمت النيابة العامة للراغبين في دفع مخالفات المرور، هذه الخدمة عبر موقعها الإلكتروني تسهيلًا على المواطنين، يمكن للأفراد الوصول إليها عن طريق زيارة موقع النيابة واتباع سلسلة بسيطة من الخطوات. ستتيح للمستخدم الحصول عليها ودفع مخالفات المرور، ما يتيح القدرة على تجديد رخصة السيارة بسهولة.

طريقة دفع مخالفات المرور إلكترونيا

وخلال التقرير التالى، توضح «الوطن» الخطوات الواجب اتباعها لدفع مخالفات المرور إلكترونيًا من خلال موقع النيابة العامة.

أولى خطوات دفع مخالفات المرور إلكترونيًا من خلال الدخول على موقع النيابة العامة على الإنترنت ثم ملء بيانات الرخصة، ومعرفة قيمة المخالفات.

في الخطوة الثانية، سيظهر لك خياران للدفع «الإلكتروني- الدفع عند الاستلام»، عليك اختيار الدفع الإلكتروني، وإكمال باقي الخطوات المطلوبة، وبعد ذلك تقوم بالضغط على كلمة تفاصيل المخالفات وكتابة رقمك القومي وإرسال طلب بذلك.

يذكر أن هناك بعض الخدمات المهمة التي تتيحها النيابة العامة للمواطنيين من خلال موقعها الإلكتروني، والتي تتضمن الاستعلامات عن المخالفات، والتصالح الفوري فيها، ودفعها، وتتبع التظلمات، وخدمة متابعة الطلبات المقدمة للنيابة، وخدمات وثائق الأحوال الشخصية منها شهادة الميلاد وشهادة الوفاة والرقم القومي والقيد العائلي ووثيقة الزواج ووثيقة الطلاق، وخدمات نيابات الأسرة الخاصة بقضايا الأسرة، وخدمات النيابات الجنائية المتعلقة بالقضايا الجنائية.