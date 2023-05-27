انطلاق ماراثون امتحانات الترم الثاني للدبلومات الفنية بكفر الشيخ

انطلق منذ قليل، ماراثون امتحانات الفصل الدراسي الثاني للدبلومات الفنية بمحافظة كفر الشيخ، لجميع نوعيات التعليم الفني «صناعي، زراعي، تجاري، فندقي»، للعام الدراسي 2022 - 2023، التي تبدأ اليوم السبت، الموافق 27 مايو وتنتهي 8 يونيو المقبل، وذلك بمتابعة وتوجيهات الدكتور رضا محمد حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

الانتهاء من الاستعدادات اللازمة لبدء الامتحانات

وأكد محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أنه جرى الانتهاء من جميع الاستعدادات اللازمة لبدء الامتحانات من تجهيز اللجان، والاستراحات، ومراكز التوزيع، لتكون مستعدة لاستقبال الطلاب، وجميع المشاركين المنتدبين لأعمال الامتحانات، وتوفير وتجهيز الاستراحات الخاصة بجميع الإدارات التعليمية، لاستقبال رؤساء اللجان، والأعضاء القادمين من المحافظات الأخرى، وتزويدها بالأثاث اللازم، وكافة سُبل الراحة والوسائل المعيشية بما يليق بمكانة المُعلم.

تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة سير الامتحانات

وأوضح «عبد الله»، أنه جرى تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة سير الامتحانات يوميًا، وبشكل لحظي مستمر مع غرف عمليات فرعية مماثلة بكل إدارة تعليمية، للتواصل ومتابعة مسار الامتحانات، وإزالة أي عقبات تعوق سيرها، وتعكر صفو أجوائها أولًا بأول.

وجرى تجهيز خطوط سير مختلفة لتوزيع أسئلة الامتحانات بمركز توزيع أسئلة الامتحانات النظرية، وتجهيز السيارات المخصصة، لنقل الكراسات الامتحانية، وتأمينها، كما جرى التنسيق مع مديريات وهيئات «الصحة - الإسعاف - التأمين الصحى - الكهرباء - المياه - الأمن - الحماية المدنية»، كل فى مجاله للمعاونة فى مجال الامتحانات.

عدم السماح للطلاب أو الملاحظين باصطحاب الهواتف

وأضاف أنه جرى الانتهاء من تجهيز وتعقيم اللجان وتطهيرها لاستقبال الطلاب، وجرى تشكيل لجان لمراجعة توافر الإجراءات الاحترازية بجميع اللجان، ومراجعة طفايات الحريق، وكل بنود الصحة والسلامة المهنية، وتخصيص حجرات عزل بكل لجنة، مشدداً على ضرورة الالتزام بجميع الضوابط والقواعد المنظمة للعملية الامتحانية، وتنفيذ تعليمات الإدارة العامة للامتحانات، وعدم السماح للطلاب أو الملاحظين باصطحاب التليفون المحمول، والتصدى بكل حزم لكافة صور وأشكال الغش داخل اللجان، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين مع الاهتمام بالنظافة العامة داخل وخارج اللجان، وتوفير الإضاءة والتهوية المناسبة والتواجد المستمر للطبيب أو الزائرة الصحية، لمواجهة أى طوارئ، وتنظيم عملية دخول وخروج الطلاب إلى اللجان، وتقديم الإرشادات اللازمة لهم لمنع التزاحم، والعمل على توفير كافة الأجواء الآمنة لضمان سير الامتحانات بسهولة ويُسر.

30 ألف طالب يؤدون امتحانات الدبلومات الفنية

ويبلغ عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الدبلومات الفنية في محافظة كفر الشيخ، 30 ألفًا و155 طالبًا وطالبة، إذ يؤدون الامتحانات في 66 لجنة بـ13 إدارة تعليمية.