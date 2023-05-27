وصول أوراق أسئلة امتحانات الدبلومات الفنية 2023 إلى كل اللجان

أكد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وصول صناديق أوراق أسئلة امتحانات الدبلومات الفنية 2023، لجميع التخصصات «صناعي، زراعي، تجاري، فندقي» من مراكز توزيع الأسئلة إلى لجان الامتحانية للدبلومات الفنية .

فتح مظاريف أسئلة امتحانات الدبلومات الفنية 2023

وأكد المصدر لـ«الوطن»، أنه سيجري فتح مظاريف أسئلة امتحانات الدبلومات الفنية 2023، داخل اللجان الامتحانية، عند الساعة التاسعة صباحا.

وكانت وزارة التربية والتعليم، أصدرت قرارا بنقل أوراق الأسئلة والإجابة عن طريق السيارات المخصصة لذلك من المديرية أو الإدارة التعليمية، مع عدم نقلها بسيارات الأجرة بكل أنواعها.

المكلفون بمتابعة لجان سير امتحانات الدبلومات الفنية

وحددت وزارة التربية والتعليم، المكلفين بمتابعة لجان سير امتحانات الدبلومات الفنية 2023، داخل اللجان الامتحانية، كالتالي:

- رئيس الإدارة المركزية المدارس التعليم الفني (رئيس عام امتحانات الدبلومات الفنية).

- رئيس عام امتحانات الدبلومات الفنية.

- رئيس لجنة الإدارة المركزية لامتحانات الدبلومات الفنية.

- مشرفي عموم امتحانات الدبلومات الفنية (صناعي - زراعي - تجاري - فندقي).

- مدير مديرية التربية والتعليم.

- مدير عام التعليم الفني بالمديرية.

- مدير عام الإدارة التعليمية التابع لها مقر اللجنة.

- مديري الإدارات النوعية بالمديرية.

- رؤساء ووكلاء لجان الإدارة، ولجان النظام والمراقبة.