 انطلاق امتحانات الدبلومات الفنية 2023 التحريرية

انطلقت منذ قليل امتحانات الدبلومات الفنية 2023، بجميع التخصصات «صناعي – زراعي – تجاري – فندقي) في كافة أنظمة التقدم (نظام السنوات الثلاث – إعداد مهني – نظام السنوات الخمس – تعليم وتدريب مزدوج – تكنولوجيا تطبيقية» وفقًا للجداول المعلنة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

760 ألف طالب وطالبة يؤدوا امتحانات الدبلومات الفنية 2023

ويؤدي 760 ألف طالب وطالبة امتحانات الدبلومات الفنية 2023 بكافة نوعياتها. وأكدت وزارة التربية والتعليم أن غرفة العمليات بوزارة التربية والتعليم، تتابع منذ صباح اليوم الامتحانات مع جميع الغرف بالمديريات التعليمية لمتابعة سير الامتحانات والتأكد من انتظامها .

ومن جانبه، أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، أن إجمالي عدد الطلاب الذين يؤدون امتحانات الدبلومات الفنية بمحافظة الجيزة، يبلغ 58 ألفا و852 طالبا وطالبة بمختلف النوعيات موزعة على 195 لجنة، في لجان امتحانية مؤمنة وسط إجراءات احترازية وفقًا للقرارات والتعليمات.

وأشارت مديرية التعليم، إلى أن غرفة العمليات تتابع مع جميع الإدارات التعليمية منذ صباح اليوم وصول أوراق الأسئلة إلى اللجان الامتحانية في موعدها والتأكد من سير الامتحانات، وتوجيهات لجميع الغرف بالإدارات التعليمية إبلاغ غرفة عمليات المديرية عند حدوث أي مشكلات أو معوقات والعمل على حلها فورًا.

عدم اصطحاب الهاتف المحمول

وشددت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، علي عدم اصطحاب الهاتف المحمول بامتحانات الدبلومات الفنية 2023 حتى وإن كان مغلقا حتى لا يتعرض الطالب للمساءلة القانونية وإلغاء امتحانه وفقًا لقانون مكافحة الإخلال بالامتحانات.

فيما أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أن عدد الطلاب الذين يؤدون امتحانات الدبلومات الفنية يبلغ 47 ألف و877 طالب وطالبة بمختلف النوعيات في 186، مؤكده على الانضباط داخل اللجان وتنفيذ كافة التعليمات والقواعد المنظمة للامتحانات.

وأكدت مديرية التعليم بالقاهرة، أنه تم التنسيق مع الجهات الأمنية لتأمين نقل أوراق الأسئلة فجرًا من المطبعة السرية وأوراق الإجابة بعد إنتهاء الإمتحان ، وتأمين الكنترولات والاستراحات ومراكز توزيع الأسئلة.