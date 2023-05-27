السجن المشدد 7 سنوات لعامل متهم باختطاف طفلة في العجوزة

عاقبت محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة في زينهم، عاملًا لإدانته باختطاف طفلة في منطقة العجوزة بمحافظة الجيزة بسبب خلافات مع أسرتها، بالسجن المشدد 7 سنوات.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد الزارع علي، وعضوية المستشارين خالد مصطفى ومحمد ياسر كمال الدين، ووكيل النيابة محمد أمين أحمد، وأمانة سر شريف سمير رسمي.

اختطاف طفلة في منطقة العجوزة

وجاء في أوراق القضية التي حملت رقم 19928 لسنة 2022 جنايات قسم العجوزة، والمقيدة برقم 4171 لسنة 2022 كلي شمال الجيزة، قيام المتهم «شعبان. ع»، 54 عامًا، عامل، في غضون شهر أكتوبر 2022، بدائرة قسم شرطة العجوزة بمحافظة الجيزة، باختطاف الطفلة المجني عليها «جنا. أ» حال كونها لم تبلغ 18 عامًا خلافات أسرية، على النحو المبين بالتحقيقات.

بلاغ باختطاف طفلة وضبط المتهم

بداية الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، إخطارًا من قسم شرطة العجوزة، يفيد بقيام المتهم باختطاف الطفلة المجني عليها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وبتقنين الإجراءات جرى القبض على المتهم واعترف تفصيليًا باختطاف الطفلة المجني عليها، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة وأمرت بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.