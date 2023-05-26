مصرع ميكانيكي أثناء العمل في الجيزة

لقي ميكانيكي «كلاركات» مصرعه بأكتوبر، بمحافظة الجيزة، إذ سقط عليه «كلارك» أثناء إصلاحه، وأودى بحياته في الحال، وتم نقل الجثمان إلى مستشفى الجابري، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تفاصيل الواقعة

وتلقى اللواء أحمد الوتيدى مدير المباحث الجنائية إخطارا من المقدم أحمد السوريكي، رئيس مباحث أكتوبر يفيد بتلقيه بلاغ من مستشفى الجابري بوصول ميكانيكي كلاركات 20 سنة، متوفى إثر سقوط كلارك عليه، وعلى الفور انتقل «السوريكي» والقوة المرافقة له إلى مكان الواقعة.

وبالانتقال والفحص تم لقاء شهود الواقعة والذين أفادوا بأنه أثناء قيام المتوفى إصلاح المُعدة، ورفعها بمساعدة آخر سقط الكلارك عليه ما أدى إلى إصابته ونقله إلى المستشفى وتوفى أثناء إسعافه.

وبسؤال شقيق المتوفى أيد ما جاء بالفحص ولم يتهم أحدًا بشيء، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأحاله اللواء أحمد خلف نائب مدير المباحث إلى النيابة العامة التي أمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.