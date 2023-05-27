«الأرصاد»: ذروة ارتفاعات الحرارة اليوم.. وطقس معتدل مساءً (فيديو)

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنَّ اليوم يشهد الطقس مزيدا من الارتفاع بدرجات الحرارة، واليوم سيكون ذروة الارتفاع بدرجات الحرارة ودرجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى ستكون 36 درجة مئوية خلال فترة النهار بارتفاع من درجتين لـ3 درجات عن الأمس، والمناطق الجنوبية جنوب الصعيد تصل لـ42 درجة مئوية بفعل الكتل الهوائية الصحراوية القادمة من صحراء شبه الجزيرة العربية والصحراء الغربية.

أجواء شديدة الحرارة خلال فترات النهار على القاهرة الكبرى

وأوضحت عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية أنَّ هذه الكتل مرتفعة بدرجات حرارتها وتؤدي لارتفاع كبير بدرجات الحرارة، ونشعر بالأجواء شديدة الحرارة خلال فترات النهار على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري ومحافظات شمال وجنوب الصعيد.

الطقس يشهد أجواءً حارة على السواحل الشمالية للبلاد

وأضافت عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة القناة «الأولى» أنَّ الطقس يشهد أجواءً حارة على السواحل الشمالية للبلاد، والمحافظات المطلة على البحر المتوسط خلال فترات النهار، موضحة أنَّه خلال فترات الليل ومع غياب أشعة الشمس يحدث انخفاضًا في درجات الحرارة ويكون ملحوظ بشكل كبير فترات الصباح الباكر، وتكون الأجواء معتدلة أغلب فترات الليل ولكن لا يوجد انخفاضًا كبيرًا بدرجات الحرارة أو برودة فترات الليل.