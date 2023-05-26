«الأرصاد»: فرص لسقوط أمطار خفيفة.. واستمرار ارتفاع درجات الحرارة

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ اليوم سيشهد استمرارا في ارتفاع درجات الحرارة بسبب الكتل الهوائية القادمة من صحراء شبه الجزيرة العربية، حيث ستكون العظمى على القاهرة الكبرى 33 درجة مئوية، و43 درجة مئوية في محافظات جنوب الصعيد نهارا.

وأضافت: «من المتوقع أن نشهد اليومَ فرصا لسقوط الأمطار الخفيفة إلى المتوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية للبلاد في مطروح والإسكندرية ومحافظات شمال الوجه البحري، وقد تكون رعدية على بعض المناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر وجنوب الصعيد، كما ستمتد الأمطار إلى المناطق الداخلية، بحيث تكون هناك فرصا لسقوط الأمطار على بعض المناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى وبعض مناطق مدن القناة وشمال الصعيد».

أجواء حارة في فترات النهار

وأضافت «غانم» في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وبسنت شوقي ولمياء حمدين: «سنشعر بالأجواء الحارة خلال فترات النهار، وذلك على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية، وأجواء شديدة الحرارة على المحافظات الجنوبية وشمال وجنوب الصعيد، وفور غياب أشعة الشمس ودخول الليل يحدث انخفاضا في درجات الحرارة».

زيادة في درجات الحرارة الصغرى

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: «درجات الحرارة الصغرى بدأت ترتفع وتكون ما بين 23 و22 درجة مئوية بالنسبة للقاهرة الكبرى، وبالتالي فإن أجواء الليل ستكون معتدلة على أغلب محافظات الجمهورية، ومن المتوقع أن نشهد اليومَ نشاطا للرياح تتراوح سرعاتها ما بين 30 و40 كيلو متر على الساحة، وتحديدا في الصحراء الغربية وجنوب الصعيد وسواحلنا الشمالية الغربية، وهذا النشاط سيكون مثيرا للرمال والأتربة ويسبب انخفاضا في الرؤية الأفقية».