الأرصاد تكشف حالة طقس غدا المحافظات.. أمطار رعدية ورياح

تشير توقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن حالة الطقس غدا في المحافظات تشهد سقوط أمطار رعدية تشمل 10 محافظات منها جنوب الصعيد وجنوب سيناء والبحر الأحمر مع تأثير ظاهرة العاصمة الترابية المحملة بالرمال والأتربة مع طقس غائم جزئيا على جميع المحافظات.

حالة الطقس غدا في المحافظات

وأوضح البيان أن فرص سقوط الأمطار في حالة الطقس غدا بالمحافظات تشمل جنوب الصعيد وهي قنا، أسوان، الأقصر، الوادي الجديد، لتكون رعدية بنسبة تصل إلى 40%، مع تكون الغيوم الجزئية ونشاط للرياح التي سجلت سرعتها 32 كيلو متر في الساعة، وسجلت العظمى 42 درجة مئوية وبلغت الصغرى 28 درجة.

سقوط أمطار رعدية غدا في المحافظات

كما تشهد محافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر سقوط أمطار رعدية أيضا بنسبة 40% وتكون رعدية وسجلت سرعة الرياح 44 كيلو متر في الساعة وسجلت العظمى 36 درجة والصغرى 26 درجة وطقس حار نهارا غائم جزئيا.

كما تسقط أمطار أيضا في محافظات السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري وهى البحيرة، كفر الشيخ، الإسكندرية، مطروح، وتكون خفيفة إلى متوسطة بنسبة تصل إلى 30% وسجلت العظمى 30 درجة والصغرى 21 درجة وبلغت سرعة الرياح 44 كيلو متر في الساعة وتكون محملة بالرمال والأتربة.

هبوب رياح على القاهرة والوجه البحري

فيما تشهد محافظات القاهرة الكبرى جنوب الوجه البحري نشاط للرياح إذ بلغت سرعتها 30 كيلو متر في الساعة وسجلت العظمى 36 درجة مئوية وبلغت الصغرى 23 درجة مئوية ويكون طقس معتدل الحرارة نهاراً بارد في الساعات المتأخرة من الليل، مع تكون الغيوم الجزئية على مدار اليوم

وعن حركة الأمواج في البحر المتوسط تكون معتدلة تصل ارتفاعها إلى 2 متر، وتكون شمالية غربية، وفي البحر الأحمر يصل ارتفاع الأمواج إلى 2 متر.