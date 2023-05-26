«الأرصاد» تكشف حالة الطقس الآن: غطاء سحابي كثيف وتوقعات بسقوط أمطار

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس الآن، إذ يسود غطاء سحابي كثيف يؤثر على معظم الأنحاء يعمل على حجب أشعة الشمس، لذا توقعت هيئة الأرصاد تساقط الأمطار.

ويصاحب الغطاء السحابي الكثيف، نشاط للرياح الجنوبية الشرقية على السواحل الغربية والصحراء الغربية وجنوب الصعيد، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة.

درجات الحرارة الآن

أما عن درجات الحراة الآن، فإن درجة الحرارة العظمى المتوقعة اليوم على القاهرة 33 درجة مؤية، وعلى جنوب الصعيد 43 درجة مؤية.

حالة الطقس اليوم

وفي صباح اليوم كان الطقس معتدلاً، أما خلال ساعات النهار فيكون حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، بينما يكون شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ومعتدل الحرارة ليلًا على الأنحاء كافة.

وتوقعت هئية الأرصاد الجوية تساقط أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، وتكون رعدية أحيانا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد على فترات متقطعة، كما تتساقط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة والقاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة اليوم الجمعة 26-5-2023، على الأنحاء، فمن المتوقع أن تكون على النحو التالي:

- القاهرة 33 - 23

- العاصمة الإدارية 33 - 21

- أكتوبر 34 - 21

- بنها 33 - 21

- دمنهور 32 - 22

- وادي النطرون 34 - 21

- كفر الشيخ 32 - 20

- المنصورة 32 - 21

- الزقازيق 33 - 22

- شبين الكوم 33 - 22

- طنطا 32 - 20

- دمياط 26 - 19

- بورسعيد 25 - 18

- الإسماعيلية 33 - 19

- السويس 33 - 20

- العريش 26 - 18

- رفح 26 - 19

- رأس سدر 34 - 22

- نخل 36 - 17

- كاترين 31 - 13

- الطور 36 - 24

- طابا 34 - 20

- شرم الشيخ 37 - 26

- الإسكندرية 30 - 21

- العلمين الجديدة 27- 18

- مطروح 26 - 17

- السلوم 27 - 16

- سيوة 34 - 17

- رأس غارب 36 - 24

- الغردقة 37 - 26

- سفاجا 35 - 23

- مرسى علم 35 - 25

- شلاتين 33 - 24

- حلايب 32 - 24

- أبو رماد 31 - 23

- رأس حدربة 32 - 23

- الفيوم 34 - 22

- بني سويف 36 - 22

- المنيا 37 - 23

- أسيوط 37 - 23

- سوهاج 39 - 23

- قنا 41 - 27

- الأقصر 42 - 27

- أسوان 43 - 27

- الوادي الجديد 41 - 27

- أبو سمبل 42 - 25.