«الأرصاد» تكشف حالة طقس اليوم السبت: شديد الحرارة وتصل لـ42 درجة

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانا بشأن طقس اليوم السبت، لافتة إلى أن الأجواء ستكون شديدة الحرارة على معظم الأنحاء نهارا وتصل إلى 42 في جنوب الصعيد، بينما تكون معتدلة ليلا.

ومن المتوقع أن تنشط الرياح على كافة الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة على السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة وسيناء وشمال محافظة البحر الأحمر والمناطق المكشوفة من القاهرة والوجه البحري.

حالة الطقس

من المتوقع وفق بيان الأرصاد، أن تتساقط الأمطار على مصر الوسطي والسواحل الغربية ومناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر تكون متفاوتة الشدة ورعدية أحيانا.

وأشار خبراء الأرصاد، إلى استمرار تلك التقلبات وهذه الأجواء لمدة 48 ساعة مقبلة.

درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 27-5-2023، فتأتي كما يلي:

- القاهرة 36 - 23

- العاصمة الإدارية 36 - 22

- أكتوبر 36 - 22

- بنها 36 - 22

- دمنهور 34 - 21

- وادي النطرون 35 - 21

- كفر الشيخ 34 - 20

- المنصورة 34 - 21

- الزقازيق 36 - 22

- شبين الكوم 35 - 22

- طنطا 34 - 20

- دمياط 34 - 19

- بورسعيد 35 - 22

- الإسماعيلية 36 - 22

- السويس 36 - 23

- العريش 37 - 21

- رفح 36 - 20

- رأس سدر 36 - 22

- نخل 38 - 17

- كاترين 31 - 13

- الطور 35 - 24

- طابا 34 - 20

- شرم الشيخ 36 - 26

- الإسكندرية 30 - 21

- العلمين الجديدة 30- 20

- مطروح 26 - 19

- السلوم 27 - 17

- سيوة 30 - 19

- رأس غارب 34 - 18

- الغردقة 36 - 24

- سفاجا 37 - 26

- مرسى علم 36 - 25

- شلاتين 34 - 24

- حلايب 32 - 24

- أبو رماد 31 - 23

- رأس حدربة 32 - 23

- الفيوم 36 - 24

- بني سويف 37 - 24

- المنيا 37 - 24

- أسيوط 38 - 24

- سوهاج 39 - 25

- قنا 41 - 26

- الأقصر 41 - 27

- أسوان 42 - 29

- الوادي الجديد 41 - 27

- أبو سمبل 43 - 29.