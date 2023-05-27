الإعلان عن كشف أثري جديد اليوم في سقارة.. قطع فريدة بـ«جبانة البوباسطيون»

يعلن الدكتور أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، عن كشف أثري اليوم في سقارة وبالتحديد في جبانة البوباسطيون، وذلك نتيجة أعمال البعثة المصرية العاملة في سقارة بقيادة الدكتور مصطفي وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار.

مجموعة من القطع الأثرية الفريدة

وأوضح مصدر في وزارة السياحة والآثار لـ«الوطن»، أنَّ الكشف الأثري يضم مجموعة فريدة من القطع الأثرية منها تماثيل برونزية وخشبية، لافتاً إلى أنَّ القطع تعود إلى عصر الدولة القديمة والدولة الحديثة.

جبانة البوباسطيون

وأضاف المصدر أنَ الكشف الأثري يضم مجموعه من التوابيت الأثرية التي عليها نقوش مصرية قديمة وغيرها من النصوص الدينية مشيراً إلى أن جبانه البوباسطيون تعد مقبرة مقدسة فتم العثور بها على أول خبيئة تماثيل برونزية، والآن تبوح لنا الجبانة بالمزيد من الأسرار عن سقارة والحضارة المصرية القديمة.

أكبر ورشة تحنيط

وأكَد أن هذا الكشف سيشهد اكتشافات مهمة، منها أكبر ورشة تحنيط سواء للإنسان أو للحيوان، وماثل مكانها في سقارة، إضافة إلى العديد من التماثيل والمومياوات الفريدة، ذات الباع التاريخي الكبير، مشيدًا بدور الجهات والشخصيات المعنية بالقيام على هذا الكشف الأثري العظيم.