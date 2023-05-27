الأرصاد تحدد موعد انتهاء العاصفة الترابية وتحذر من ارتفاع الحرارة

حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من العاصفة الترابية التي تضرب العديد من المناطق في أنحاء متفرقة بالبلاد، يصاحبها سقوط أمطار على بعض المدن والمحافظات، وتستمر تقلبات الطقس خلال الساعات المقبلة مع الشعور بارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير إذ تصل إلى 42 في محافظات جنوب الصعيد.

وكشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أنَّ العاصفة الترابية من ضمن الظواهر الجوية التي تتكرر خلال فصل الربيع الذي عادة ما يشهد تقلبات جوية حادة وسريعة.

موعد انتهاء العاصفة الترابية

وأوضحت منار غانم، خلال تصريحاتها لبوابة الوطن، موعد انتهاء العاصفة الترابية، إذ تستمر هذه الأجواء لمدة 48 ساعة قادمة، وفق قولها.

الأرصاد توضح سبب تقلبات الطقس

وتأتي العاصفة الترابية وتقلبات الطقس، نتيجة المنخفضات الخماسينية القادمة من الصحراء الليبية وتتجه إلى الصحراء الغربية لمصر يصاحبها رياح جنوبية غربية نشطة والتي تكون مثيرة للرمال والأتربة وتؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية على الطرق، وفق تصريحات عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد.

درجات الحرارة اليوم

وتأتي درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت كما يلي:

- القاهرة 36 - 23

- العاصمة الإدارية 36 - 22

- أكتوبر 36 - 22

- بنها 36 - 22

- دمنهور 34 - 21

- وادي النطرون 35 - 21

- كفر الشيخ 34 - 20

- المنصورة 34 - 21

- الزقازيق 36 - 22

- شبين الكوم 35 - 22

- طنطا 34 - 20

- دمياط 34 - 19

- بورسعيد 35 - 22

- الإسماعيلية 36 - 22

- السويس 36 - 23

- العريش 37 - 21

- رفح 36 - 20

- رأس سدر 36 - 22

- نخل 38 - 17

- كاترين 31 - 13

- الطور 35 - 24

- طابا 34 - 20

- شرم الشيخ 36 - 26

- الإسكندرية 30 - 21

- العلمين الجديدة 30- 20

- مطروح 26 - 19

- السلوم 27 - 17

- سيوة 30 - 19

- رأس غارب 34 - 18

- الغردقة 36 - 24

- سفاجا 37 - 26

- مرسى علم 36 - 25

- شلاتين 34 - 24

- حلايب 32 - 24

- أبو رماد 31 - 23

- رأس حدربة 32 - 23

- الفيوم 36 - 24

- بني سويف 37 - 24

- المنيا 37 - 24

- أسيوط 38 - 24

- سوهاج 39 - 25

- قنا 41 - 26

- الأقصر 41 - 27

- أسوان 42 - 29

- الوادي الجديد 41 - 27

- أبو سمبل 43 - 29.