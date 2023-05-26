حالة الطقس غدا السبت.. توقعات بسقوط أمطار

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس غدا، متوقعة أن يسود طقس معتدل في الصباح الباكر، حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة على باقي الأنحاء.

ومن المتوقع وفق بيان الأرصاد بشان حالة الطقس، أن تشهد بعض المناطق سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة قد تكون رعدية يوم السبت على مناطق من أقصى السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

حالة الطقس غدا

وتأتي درجات الحرارة المتوقعة وفق بيان الأرصاد كما يلي:

درجات الحرارة السبت 27 مايو

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 23.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 30 والصغرى 21.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 26.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 37 والصغرى 24.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42 والصغرى 28.