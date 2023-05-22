«الأرصاد»: استمرار ارتفاع درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ البلاد تعرضت أمس الأحد لمنخفض جوي صحراوي موجود في الصحراء الغربية، كما أن الكتل القادمة من المناطق الصحراوية مع سرعات الرياح وصلت إلى 40 كم في الساعة، ما أدى إلى إثارة الرمال والأتربة في أغلب المحافظات، متوقعة أن يستمر ارتفاع درجات الحرارة على مدار الأسبوع الجاري ولكن بصورة أقل مما شهدناه أمس.

انخفاض الرؤية في أغلب المحافظات

وأضافت «غانم»، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية شيرين عفت، مقدمة برنامج «السفيرة عزيزة»، على قناة «dmc»: «الرؤية انخفضت في أغلب المحافظات خلال فترات المساء، وهذا الأمر معتاد عليه في فصل الربيع الذي يشهد هجوم منخفض الخماسيني بشكل مستمر».

ارتفاع كبير في درجات الحرارة الأحد

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنّ أمس الأحد شهد ارتفاعا كبيرا في درجات الحرارة، إذ سجلت العظمى على القاهرة الكبرى 36 درجة خلال فترة النهار، وكانت كل الكتل هوائية صحراوية شديدة الحرارة مصحوبة بأتربة.