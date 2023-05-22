رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

«الأرصاد»: استمرار ارتفاع درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع

كتب:

شريف سليمان
05:39 م | الإثنين 22 مايو 2023
الأرصاد

الأرصاد

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ البلاد تعرضت أمس الأحد لمنخفض جوي صحراوي موجود في الصحراء الغربية، كما أن الكتل القادمة من المناطق الصحراوية مع سرعات الرياح وصلت إلى 40 كم في الساعة، ما أدى إلى إثارة الرمال والأتربة في أغلب المحافظات، متوقعة أن يستمر ارتفاع درجات الحرارة على مدار الأسبوع الجاري ولكن بصورة أقل مما شهدناه أمس.

انخفاض الرؤية في أغلب المحافظات 

وأضافت «غانم»، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية شيرين عفت، مقدمة برنامج «السفيرة عزيزة»، على قناة «dmc»: «الرؤية انخفضت في أغلب المحافظات خلال فترات المساء، وهذا الأمر معتاد عليه في فصل الربيع الذي يشهد هجوم منخفض الخماسيني بشكل مستمر».

ارتفاع كبير في درجات الحرارة الأحد 

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنّ أمس الأحد شهد ارتفاعا كبيرا في درجات الحرارة، إذ سجلت العظمى على القاهرة الكبرى 36 درجة خلال فترة النهار، وكانت كل الكتل هوائية صحراوية شديدة الحرارة مصحوبة بأتربة.

اقرأ المزيد:

«الأرصاد»: طقس حار على القاهرة والوجه البحري.. وأمطار على الصعيد وسيناء غدا

«الأرصاد»: تلاشي الأتربة على أغلب المحافظات.. وارتفاع الحرارة على مدار الأسبوع

«الأرصاد»: أجواء حارة وممطرة على عدد من المحافظات.. اليوم

الأرصاد تكشف موعد انتهاء موجة الأتربة.. وتحذير خاص للسائقين

أسباب هبوب رياح محملة بالرمال والأتربة.. الأرصاد توضح موعد انتهائها

«الأرصاد» تكشف حالة الطقس اليوم.. أجواء حارة ورياح مثيرة للرمال والأتربة
بقلم شريف سليمان