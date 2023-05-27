حالة الطقس اليوم.. رياح مثيرة للرمال والأتربة وأمطار رعدية

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم السبت، متوقعة أن يسود طقس معتدل في الصباح الباكر والليل على كل الأنحاء، أما خلال ساعات النهار، فيكون شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، ويكون حار على السواحل الشمالية الغربية.

الظواهر الجوية المتوقعة

تشهد حالة الطقس غدا، ظواهر جوية تتمثل في نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب البلاد، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة وسيناء وشمال محافظة البحر الأحمر والمناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى والوجه البحري.

تساقط أمطار غدا

تتساقط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، قد تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر ووسط وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 27-5-2023، جاءت على النحو التالي:

- القاهرة 36 - 23

- العاصمة الإدارية 36 - 22

- أكتوبر 36 - 22

- بنها 36 - 22

- دمنهور 34 - 21

- وادي النطرون 35 - 21

- كفر الشيخ 34 - 20

- المنصورة 34 - 21

- الزقازيق 36 - 22

- شبين الكوم 35 - 22

- طنطا 34 - 20

- دمياط 34 - 19

- بورسعيد 35 - 22

- الإسماعيلية 36 - 22

- السويس 36 - 23

- العريش 37 - 21

- رفح 36 - 20

- رأس سدر 36 - 22

- نخل 38 - 17

- كاترين 31 - 13

- الطور 35 - 24

- طابا 34 - 20

- شرم الشيخ 36 - 26

- الإسكندرية 30 - 21

- العلمين الجديدة 30- 20

- مطروح 26 - 19

- السلوم 27 - 17

- سيوة 30 - 19

- رأس غارب 34 - 18

- الغردقة 36 - 24

- سفاجا 37 - 26

- مرسى علم 36 - 25

- شلاتين 34 - 24

- حلايب 32 - 24

- أبو رماد 31 - 23

- رأس حدربة 32 - 23

- الفيوم 36 - 24

- بني سويف 37 - 24

- المنيا 37 - 24

- أسيوط 38 - 24

- سوهاج 39 - 25

- قنا 41 - 26

- الأقصر 41 - 27

- أسوان 42 - 29

- الوادي الجديد 41 - 27

- أبو سمبل 43 - 29.