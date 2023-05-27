انطلاق امتحانات الدبلومات الفنية 2023 في 5 محافظات اليوم

بدأت اليوم، امتحانات الدبلومات الفنية 2023 في 5 محافظات، وهي المنيا والمنوفية والقليوبية والإسماعيلية وسوهاج، وسط إجراءات صحية وتأمينية بمختلف اللجان التي تضم الطلبة والطالبات بالمحافظات المختلفة، وفقًا لمديريات التربية والتعليم بها، وذلك في جميع التخصصات «الفني، الزراعي، الفندقي والتطبيقي»، بنظامي الـ3 و5 سنوات.

بدء امتحانات الدبلومات الفنية 2023 في 5 محافظات

وانطلقت امتحانات الدبلومات الفنية 2023 في 5 محافظات اليوم، بمختلف الإدارات التعليمية، بامتحان اللغة العربية خلال 3 ساعات، ويخصص منه 20 دقيقة للإملاء، للتعليم العام والمهني والتطبيقية والمزدوج، وفقًا لمعايير وزارة التربية والتعليم، سواء بوضع الورقة الامتحانية أو مراعاة طلاب الدمج، أو المعايير الاحترازية، كما يؤدي طلاب بعض المحافظات امتحان مادة الخط العربي، والبعض مادة التربية الدينية.

امتحانات الدبلومات الفنية 2023 في القليوبية

وكشفت سماح إبراهيم، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، لـ«الوطن»، أنّ طلاب الدبلومات الفنية الذين بدأوا الامتحانات التحريرية اليوم، بلغ عددهم 49664 طالبًا وطالبة، داخل 161 لجنة في 12 إدارة تعليمية، وجرى اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة وتطهير وتعقيم المدارس لتوفير بيئة امتحانية آمنة للطلاب.

امتحانات الدبلومات الفنية 2023 في المنوفية

أوضحت مديرية التربية والتعليم بالمنوفية، في بيان، أنّ امتحانات الدبلومات الفنية التي انطلقت اليوم، تستمر حتى الخميس 8 يونيو، داخل 117 لجنة امتحانية لإجمالي 33620 طالبًا وطالبة، بمختلف تخصصات الدبلومات الفنية.

امتحانات الدبلومات الفنية 2023 في الإسماعيلية

وفي محافظة الإسماعيلية، أكد الدكتور محمد بحيري، وكيل وزارة التربية والتعليم، بدء امتحانات الدبلومات الفنية 2023 في 37 لجنة أساسية في 11 إدارة تعليمية، وتستمر حتى 8 يونيو المقبل، وبلغ عدد الطلاب الذين يؤدون الامتحانات 11242 طالبًا وطالبة.

امتحانات الدبلومات الفنية 2023 في المنيا

وقال حمدي مصطفى، مدير مديرية التربية والتعليم بالمنيا، إنّ 16 ألفًا و716 طالبًا وطالبة، يؤدون امتحانات الدبلومات الفنية 2023 بالمحافظة بمختلف التخصصات، وتستمر الامتحانات حتى الخميس 8 يونيو المقبل.

امتحانات الدبلومات الفنية 2023 في سوهاج

وقال الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج لـ«الوطن»، إنّ 46 ألف طالب وطالبة، يؤدون امتحانات الدبلومات الفنية بمختلف تخصصاتها اليوم بمحافظة سوهاج، في 126 لجنة امتحانية داخل 11 إدارة تعليمية، وقد جرى إنشاء غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المديرية، وغرفة فرعية بكل إدارة لتذليل أي عقبات والوقوف على الوضع الراهن بالامتحانات.