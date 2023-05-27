6 محظورات بامتحانات الدبلومات الفنية 2023

بدأت طلاب التعليم الفني اليوم امتحانات الدبلومات الفنية 2023، لجميع التخصصات «صناعي – زراعي – تجاري – فندقي) بنظاميها الثلاث والخمس سنوات بلجان امتحانية مؤمنة وسط إجراءات احترازية ووقائية لحماية الطلاب والمعلمين وإجراءات مشددة لمنع الغش الإلكتروني داخل اللجان الامتحانية.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن غرفة العمليات الرئيسية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تابعت منذ صباح اليوم وصول أوراق الأسئلة الي اللجان الامتحانية في موعدها المحدد وتتابع مع جميع اللجان انتظام سير العملية الامتحانية دون وجود أي مشكلات أو معوقات.

عدة محظورات للطلاب والمشاركين في امتحانات الدبلومات الفنية

وحددت وزارة التربية والتعليم، عدة محظورات للطلاب والمشاركين في امتحانات الدبلومات الفنية 2023، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين:-

-عدم الحضور إلى لجان امتحانات الدبلومات الفنية 2023 بالتليفون المحمول أو أية أجهزة رقمية (كمبيوترات بجميع أشكالها – كاميرات) ومصادرة أي تليفون محمول في حالة ضبطه، أثناء دخول الطلاب إلى اللجان، واتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

- عدم قيام العاملين باللجان باستخدام التليفون المحمول أثناء سير الامتحان على أن يتم تسليمه لأمن اللجنة، قبل بداية الامتحان، ويُستثنى من ذلك رئيس اللجنة ونائبه للتواصل مع غرفة العمليات في حالة الضرورة القصوى، ولصالح العمل.

- البعد عن كافة الأفعال التي تؤدي لإثارة مشاعر التوتر بين الطلاب الممتحنين، بما يحقق الاستقرار داخل لجان السير، وللصالح العام.

- عدم تواجد طلاب باللجان، أثناء فترات الراحة لأي من الأسباب، ويُستثنى من ذلك ذوو الاحتياجات الخاصة، مع تواجد مشرف معهم.

- عدم السماح مطلقا بدخول الحقائب، أو اللفائف التي يحملها الطلاب إلى مقر اللجنة، بالإضافة إلى عدم دخول أي أفراد إلى اللجان إلا المصرح لهم بمتابعة الامتحانات، كما يحظر نهائيا التدخين أثناء انعقاد اللجنة، طبقا للقرار الوزاري رقم (92) لسنة 2001.

- حظر دخول أو تجول عمال الخدمات داخل الفصول التي يُؤدَّى بها الامتحان إلا بعد موافقة رئيس اللجنة، وتحت إشراف رئيس الدور للضرورة القصوى والحالات الطارئة.