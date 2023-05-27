سعر الدولار اليوم السبت 27-5-2023.. مستقر في كل البنوك

سجل سعر الدولار اليوم السبت 27-5-2023، استقرار كبيرا مقابل الجنيه المصري، وفقا لما للمواقع الرسمية للبنوك، وهي نفس مستويات أسعار الخميس الماضي، نتيجة عطلة القطاع المصرفي يومي الجمعة والسبت، وبلغ متوسط سعر صرف الدولار نحو 30.83 جنيه للشراء، مقابل 30.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

بلغ متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري، نحو 30.83 جنيه للشراء، مقابل 30.93 للبيع، في المقابل سجل سعر الدولار في بنك سايب SAIB، 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع، وفقا لما جرى نشره على الموقع الرسمي للبنك.

سعر الدولار في البنك الأھلي المصري

وسجل سعر الدولار في البنك الأھلي المصري، نحو 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع، فيما وصل سعر الدولار في البنك المصري الخليجي، أمام الجنيه المصري إلى 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

ووصل سعر الدولار في بنك مصر، 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع، فيما وصل سعر الدولار في بنك الكويت الوطني، 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك القاھرة

وبلغ سعر الدولار في بنك القاھرة، أمام الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع، فيما سجل الدولار بفروع البنك المصري الخليجي، أمام الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

ووصل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB، نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع، فيما سجل بفروع بنك قطر الوطني الأهلي، 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.