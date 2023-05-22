انخفاض مؤشر الدولار عالميا بسبب أنباء عن تخلف أمريكا عن سداد ديونها

انخفض مؤشر الدولار على المستوى العالمي، اليوم الاثنين، متراجعًا للجلسة الثانية على التوالي، ويترقب المتداولون بحذر تحديثات من مفاوضات سقف الديون الأمريكية، بينما يواصلون تقييم توقعات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، بحسب ما نشر على موقع «تريندينج إيكونومي».

ومن المقرر أنّ يواصل الرئيس جو بايدن ورئيس مجلس النواب كيفين مكارثي المناقشات يوم الاثنين، إذ حذرت وزيرة الخزانة جانيت يلين مرارًا وتكرارًا من أن الولايات المتحدة قد تتخلف عن سداد ديونها في وقت مبكر من 1 يونيو إذا لم يتمّ التوصل إلى اتفاق لرفع سقف الديون الأمريكية.

الاحتياطي الفيدرالي: من غير الضروري رفع أسعار الفائدة

في غضون ذلك، قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، إنَّ التضخم كان أعلى بكثير من هدف البنك المركزي، لكنه أضاف أنه قد يكون من غير الضروري رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر بسبب الضغط في القطاع المصرفي.

مقياس تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي

وتراهن الأسواق حاليًا على أنّ بنك الاحتياطي الفيدرالي سيوقف حملته التاريخية للتضييق الشهر المقبل، ويتطلع المستثمرون أيضًا إلى عدد كبير من التقارير الاقتصادية الأمريكية هذا الأسبوع بما في ذلك القراءة الثانية للناتج المحلي الإجمالي للربع الأول ومقياس تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي.

استقرار سعر صرف الدولار فى مصر

في المقابل، استقر سعر صرف الدولار في البنوك المصرية، ويتراوح سعر الشراء بين 30.75 جنيه و30.90 جنيه، وسعر البيع بين 30.85 و30.96 جنيه، وبالنسبة للأقل في الشراء بنك مصر والبنك الأهلي المصري وبنك التنمية الصناعية، والأعلى مصرف أبوظبي الإسلامي.