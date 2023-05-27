ذكرى ميلاد فاتن حمامة.. سر لقب سيدة الشاشة العربية وغضب نجمات جيلها

يحيي جمهور السينما المصرية، اليوم ذكرى ميلاد فاتن حمامة الـ92، التي حملت لقب سيدة الشاشة العربية، ورحلت عن عالمنا في يناير 2015 عن عمر يناهز الـ84 عاما، وقدمت الفنانة الراحلة على مدار مشوارها الفني مجموعة مهمة من الأعمال السينمائية دخلت ضمن قائمة أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية.

ذكرى ميلاد فاتن حمامة

في ذكرى ميلاد فاتن حمامة ظل لقب سيدة الشاشة العربية هو أبرز الألقاب التي ارتبطت بها خلال مسيرتها وبعد رحيلها، وهو اللقب الذي أغضب عددا من نجمات عصرها من بينهن مريم فخر الدين وهند رستم، حيث أعلنت الراحلة مريم فخر الدين في لقاء تليفزيوني لها غضبها من اللقب دون مواربة، قائلة: «لو هي سيدة الشاشة.. طب إحنا كنا إيه؟ الخدامات على الشاشة»، وكشفت أنها ليست ضدها ولكن اللقب مستفز بالنسبة لها ولفنانات جيلها.

كما تحدثت الفنانة هند رستم عن الأمر خلال مذكراتها التي نشرها الكاتب أيمن الحكيم بعنوان «ذكرياتي»، التي وجدت في لقب «سيدة الشاشة العربية» تحيزا وظلما شديدا لها وللعديد من النجمات، وهو ما أوضحه الكاتب في تصريحات لـ«الوطن»، قائلا: «هند رستم تعتز برصيدها السينمائي وترى أنها قدمت أدوارا متنوعة بدرجة كبيرة على عكس فاتن حمامة التي لم تقدم سوى لون واحد ما بين الزوجة المحترمة أو الفتاة المغلوبة على أمرها ولذلك وجدت في إطلاق اللقب على فاتن تحيزا وظلما».

ذكرى ميلاد فاتن حمامة.. ما سر لقب سيدة الشاشة العربية؟

ويرجع إطلاق لقب «سيدة الشاشة العربية» إلى الكاتب الراحل محمد بديع سربيه، حيث كانت تجري صحيفة «الموعد» استفتاء سنويا عن أبرز نجمات السينما في العام بناء على تصويت الجمهور، وحصلت فاتن حمامة على اللقب 3 أعوام متتالية، وقال «سربيه» في الحفل الثالث الذي أقيم في القاهرة وهو يسلم النجمة الجائزة: «باسم جمهور السينما أتوجك سيدة الشاشة العربية».