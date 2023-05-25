سميرة عبدالعزيز: فاتن حمامة كانت خايفة تموت.. وأنا مش زعلانة من محمد رمضان

كشفت الفنانة القديرة سميرة عبدالعزيز أنها ترتدي سلسلة بها صورة زوجها الكاتب الراحل محفوظ عبدالرحمن، مضيفة «مبقلعهاش أبدًا لأن محفوظ كان فترة مهمة في حياتي جدًا وزادني ثقافة وأنا أصلا خريجة جامعة وخريجة المعهد العالي للفنون المسرحية لكن ثقافة محفوظ عبدالرحمن أضافت لي والفترة اللي عشتها معاه معملتش أي دور غير من أجل الفن الجيد»، مشيرة إلى أنها رفضت أدوارا كانت ستحصل على أجر جيد منها، لأنها لم تكن إضافة فنية، وأن هذه كانت تعليمات محفوظ عبدالرحمن.

وتحدثت سميرة عبدالعزيز، خلال لقائها مع الإعلامية سهير جودة نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن علاقتها بالفنانة سميحة أيوب، مشيرة إلى أنها تعرفها منذ 40 عاما، وكانتا تقيمان في حي واحد، وتلتقيان بشكل شبه يومي، وكانت تدافع عنها من هجوم الفتيات في المسرح القومي.

فاتن حمامة رفضت الكلام عن عمر الشريف وكانت خايفة من الموت

وأكدت أنها لم تكن صديقة لسعاد حسني، نظرًا لأن «السندريلا» كانت لها حياتها الخاصة، مشيرة إلى أنها كانت صديقة مقربة لفاتن حمامة وكانت معها في أيامها الأخيرة قبل وفاتها «كانت خايفة تموت وكل شوية تقول باين إني هموت يارب لا»، لافتة إلى أنها رفضت الحديث عن عمر الشريف ووصفت زوجها الأخير الدكتور محمد عبدالوهاب بأنه أب وأخ وزوج، مؤكدة أنها كانت تحترمه أكثر مما تحبه.

أزمتها مع محمد رمضان

وتحدثت سميرة عبدالعزيز عن أزمتها مع الفنان محمد رمضان، قائلة «أنا مش زعلانة منه، لكن أنا مابحبش الأعمال اللي بيعملها مش بتاعتي وأنا لما عرض عليا ولفت وقولت أنا معملش أم بلطجي وأنا بيطلقوا عليا أم العظماء فشتمني وأنا سامحته وهو زي ابني».