ابنة المخرج هنري بركات: فاتن حمامة كانت أكثر ممثلة يحب العمل معها

أعربت جيهان بركات ابنة المخرج هنري بركات، أن الفنانة الراحلة فاتن حمامة كانت أكثر فنانة يحب أن يعمل معها والدها، ثم الراحلة شادية، مشيرةً إلى أنه عمل مع عدد كبير من نجوم زمن الفن الجميل.

من جهتها، أشارت الإعلامية سناء منصور إلى أن المخرج الراحل هو من قدّم الفنانة الراحلة سعادة حسني للسينما المصرية، وتوقف عن التعامل معها.

وأضافت خلال حوارها ببرنامج «السفيرة عزيزة»، على قناة dmc، من تقديم الإعلاميتين سناء منصور وجاسمين طه زكي، أنّ والدها تعاون مع السندريلا في 3 أفلام، منها حسن ونعيمة، وليلة الزفاف، مشيرةً إلى أنه كان يتسم بالهدوء، رغم طبيعة عمله كمخرج.

وتابعت: «صوته في البيت لم يكن عاليا على الإطلاق، الاحترام طغى على تعاملاتنا جميعا في البيت، كما أنه كان حسّاسا بالنسبة إلى مشاعر المرأة، وكان معروفا بأنه مخرج المرأة، كان يجعلها تخرج كل ما هو جميل فيها، فقد كان مرتبطا بوالدته بشكل كبير، وخسرها في سن صغيرة».