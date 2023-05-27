أخصائي تغذية ونحافة: الأطعمة المقلية تسبب الأرق والاكتئاب (فيديو)

قالت الدكتورة هايدي إبراهيم أخصائي التغذية والنحافة، إن الأطعمة المقلية وخاصة البطاطس تسبب الأرق والاكتئاب والخمول والضعف العام بالجسم، بسبب زيادة نسبة السعرات الحرارية بها، واحتياجها لوقت طويل للهضم واستفادة الجسم منها.

اعتياد الأطفال على تناول المقليات بشكل مستمر أكبر خطأ

وأضافت أخصائي التغذية والنحافة، في مداخلة مع برنامج «صباح الورد»، المذاع على قناة «TeN»، أن اعتياد الأطفال على تناول والأطعمة المقلية بشكل مستمر أكبر خطأ، ويعرضهم للسمنة المفرطة وزيادة نسبة الكوليسترول في الدم، والأفضل الاعتماد على المقلاة الهوائية لتقليل نسب الزيوت وضرر الطعام قدر المستطاع.

التركيز على الأطعمة الصحية مثل الخضروات والفاكهة والبروتين

وأكدت أن التركيز على الأطعمة الصحية مثل الخضروات والفاكهة والبروتين وتقليل نسبة النشويات في الوجبات يسهم في بناء جسم الأطفال بشكل سليم وأكثر صحة، وأوصت بضرورة أن تحتوي مائدة الطعام على طبق السلطة، على أن يحتوي على نسبة كبيرة من الخضروات والتقليل من الطماطم والفلفل لارتفاع نسب الأملاح بها إذ تؤدي للعديد من المشكلات، مع ضرورة الاهتمام بشرب ما لا يقل عن 3 إلى 5 لترات مياه يوميا.