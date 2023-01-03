أضرار الإفراط في تناول البطاطس المقلية.. قد يسبب الأورام السرطانية

البطاطس المقلية من أكثر الوجبات التي تعتمد عليها الكثير من الأسر المصرية، بسبب مذاقها اللذيذ، ومناسبتها لجميع الأكلات الأخرى، وهي من الوجبات السريعة التي يفضلها الأطفال وغالبية الكبار، ولكن لا يعرف الكثير من الأشخاص المخاطر الصحية التي تنتج عن الإفراط في تناولها، إذ أظهرت دراسة بالمجلة الأمريكية للتغذية السريرية، أن الاعتماد عليها يسبب مشاكل تتضاعف حد الوفاة.

وقالت الدكتور نهلة عبدالوهاب، استشاري التغذية العلاجية ورئيس قسم البكتيريا بمستشفى جامعة القاهرة، لـ«الوطن»، إن وجبة البطاطس تعتبر مفيدة في حالة عدم المبالغة في تناوها، كونها تضاعف فرص زيادة الوزن، موضحة أنه إذا كان الأشخاص تحبها جدا فبإمكانهم طهيها بطريقة مختلفة، مثل أن يدهنها الشخص بالزبادي، ثم يضعها في الفرن، مع وضع بعض التوابل والبهارات.

أضرار الإفراط في تناول البطاطس المقلية

وأوضحت استشاري التغذية العلاجية ورئيس قسم البكتيريا بمستشفى جامعة القاهرة، الأضرار التي يمكن أن تنتج عن الإفراط في تناول البطاطس المقلية، ومنها ما يلي:

- تراكم الزيوت على الشرايين.

- زيادة نسبة الكولستيرول.

- الإصابة بمرض السكر من النوع الثاني.

- حدوث الجلطات الخطيرة، نتيجة بعض الشروخ بالشرايين.

- زيادة نسبة الالتهابات.

- الإصابة بالأورام السرطانية.

عدد المرات المناسب للقلي في الزيت

وأشارت «عبدالوهاب»، إلى أن القلي الكثير في نفس الزيت قد يؤدي إلى أمراض خطيرة، منها السرطان بأنواعه المختلفة، موضحة أن هناك عدد مرات معين يجب الالتزام به عند قلي البطاطس في الزيت، وهي مرتين كحد أقصى، ويجب التخلص منه عند تغير رائحته ولونه، أو تصاعد أدخنة منه أثناء القلي، بالإضافة إلى بعض المعايير التي يجب أن تتوافر عند إعادة القلي مرة أخرى منها ما يلي:

- عند الانتهاء من الضروري تصفية الزيت من كل الشوائب.

- عند تسخينه بشدة يجب تجنب القلي والأطعمة مجمدة، لأن ذلك يؤكسده بسرعة أكبر.