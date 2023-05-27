ختام امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية 2023 اليوم

أسدلت المناطق الأزهرية على مستوى الجمهورية، الستار على امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية 2023، اليوم السبت، فيما أعلنت تلك المناطق الاستعداد لتصحيح أوراق أسئلة الشهادة الإعدادية، تمهيداً لإعلان النتائج أمام الطلاب في أقرب وقت ممكن.

امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية 2023

وتابع رؤساء الإدارات المركزية للمناطق الأزهرية امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية 2023 في آخر أيامها، من خلال القيام بجولات تفقدية للمعاهد الأزهرية، للاطمئنان على سير العملية الامتحانية، ومتابعة توفير الجو المناسب والملائم للطلاب والطالبات لتأدية الامتحانات.

وأدى طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية الأزهرية آخر أيام امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية 2023 في مادتى «اللغة الإنجليزية» لجنة أولى، و«المستوى الرفيع» لجنة ثانية.

عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية 2023

وبلغ عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية 2023، على مستوي الجمهورية، 158 ألفا و360 طالباً وطالبة، وانطلقت الامتحانات يوم السبت 20 مايو وانتهت اليوم السبت 27 مايو.

ضوابط الامتحانات الأزهرية

وفي وقت سابق جري تعديل نص المادة الثالثة من قرار شيخ الأزهر بشأن تنظيم سير أعمال الامتحانات دون الإخلال بأي عقوبات أخرى لتكون على النحو التالي:

أولًا: يُلغى امتحان الطالب في مادة الامتحان فقط في سنوات النقل والشهادات العامة في الحالات الآتية:

1ـ إذا غش أو حاول أو عاون علىه بأية وسيلة من وسائله أثناء سير الامتحان.

2ـ إذا ثبت قيام الطالب بتمزيق ورقة الإجابة أو إخفائها أو الهروب بها دون إحداث خلل بنظام سير الامتحان.

3ـ إذا ضمن ورقة الإجابة عبارات تمثل خدشًا للحياء أو سبًا وقذفًا أو الإخلال بالنظام والآداب العامة.

على أن يُسمح للطالب بدخول امتحان الدور الثاني في ذات المادة بدرجة النجاح فقط حال ارتكابه المخالفة بامتحانات الدور الأول.

ثانيًا: يلغى امتحان الطالب في جميع المواد واعتبار هذا العام عام رسوب في سنوات النقل أو الشهادات العامة في الحالات الآتية:

1ـ قيام الطالب بتسريب أو تمرير أسئلة الامتحانات بأية وسيلة من الوسائل أثناء انعقاد اللجنة.

2ـ إذا ثبت قيام الغير بأداء الامتحان بدلًا منه بالمخالفة للضوابط المقررة في هذا الشأن.

3ـ إذا قام بأي عمل من شأنه الإخلال بنظام اللجنة وحرمته وسير أعمال الامتحانات.