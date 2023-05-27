هداف النسخة الأولى لدوري أصحاب الساق الواحدة: أتمنى الفوز بكأس أفريقيا

قال عبد الله مصطفى مهاجم الزمالك وهداف النسخة الأولى لدوري أصحاب الساق الواحدة، إنه كان يمارس كرة القدم حتى سن العاشرة عندما تعرض لحادث أليم أفقده إحدى قدميه، ثم ظلّ لمدة سنة في البيت يتلقى العلاج، ثم لعب كرة القدم مع أصدقائه: «عندما بلغت السابعة عشرة من عمري شاهدت مقطع فيديو لمنتخبي تركيا وإنجلترا لكرة القدم للساق الواحدة، شعرت بسعادة غامرة، وكان هذا المقطع عبارة عن فيديو للشباب بساق واحدة من أجل المشاركة في منتخب للعبة».

أول دوري في مصر يتكون من 4 فرق

وأضاف مهاجم الزمالك وهداف النسخة الأولى لدوري أصحاب الساق الواحدة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وبسنت الحسيني: «منذ عدة شهور قمنا بعمل أول دوري في مصر ويتكون من 4 فرق هي بيراميدز وزد والمقاولون العرب والزمالك، وشاركنا في بطولة أمم أفريقيا في تنزانيا عام 2021 ولم يكن الدوري بدأ بعد، حصلنا على المركز السابع، وحصل حارسنا على جائزة أفضل حارس مرمى في أفريقيا».

مصر تستسضيف بطولة أفريقيا هذا العام

وأكد مهاجم الزمالك وهداف النسخة الأولى لدوري أصحاب الساق الواحدة على أن مصر تستضيف بطولة أفريقيا هذا العام، مشيرًا إلى أنه يعشق نادي الزمالك منذ صغره وكان يتمنى أن يقدم في الاختبارات للالتحاق بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي، لكن الحادث منعه من ذلك، وأصبح الآن قائد نادي الزمالك للساق الواحدة: «أتمنى الحصول على بطولة أفريقيا وأن أكون أحسن لاعب، وأتمنى أيضا أن أشارك في كأس العالم وأن أكون الأفضل في العالم».