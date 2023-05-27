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القبض على 28 متهما بحيازة أسلحة غير مرخصة في حملة أمنية بأسيوط

كتب:

محمد بركات
11:54 ص | السبت 27 مايو 2023
وزارة الداخلية- صورة أرشيفية

وزارة الداخلية- صورة أرشيفية

قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط بتوجيه حملة أمنية إستهدفت دائرة مركز شرطة (أبنوب) .. أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

ضبط عدد (34) قطعة سلاح نارى .. عبارة عن (16 بندقية آلية – 8 بنادق خرطوش – 10 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 12 خزينة) ، بحوزة (28 متهم " لعدد 16 منهم معلومات جنائية").

ضبط عدد (6) قضايا إتجار فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (كميات من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة) بحوزة (9 متهمين "لعدد 5 منهم معلومات جنائية").

تنفيذ عدد (255) حكم قضائى متنوع.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .

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بقلم محمد بركات