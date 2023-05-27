القبض على 28 متهما بحيازة أسلحة غير مرخصة في حملة أمنية بأسيوط

قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط بتوجيه حملة أمنية إستهدفت دائرة مركز شرطة (أبنوب) .. أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

ضبط عدد (34) قطعة سلاح نارى .. عبارة عن (16 بندقية آلية – 8 بنادق خرطوش – 10 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 12 خزينة) ، بحوزة (28 متهم " لعدد 16 منهم معلومات جنائية").

ضبط عدد (6) قضايا إتجار فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (كميات من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة) بحوزة (9 متهمين "لعدد 5 منهم معلومات جنائية").

تنفيذ عدد (255) حكم قضائى متنوع.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .