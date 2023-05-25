جهاز دمياط الجديدة يستقبل رئيس جمعية المستثمرين لبحث سبل دعم الصناعة

التقى المهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، مع الدكتور أسامة حفيلة، رئيس مجلس إدارة جمعية المستثمرين بدمياط، النائب الأول لرئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، بهدف بحث سبل دعم الصناعة والمستثمرين بالمدينة، وذلك بحضور عدد من أعضاء الجمعية والمستثمرين.

بحث سبل دعم الصناعة والاستثمار بالمدينة

وفى بداية اللقاء، رحب الدكتور أسامة حفيلة، بالمهندس محمد خلف الله، مشيداً بالعلاقات الوطيدة بين جمعية المستثمرين وجهاز المدينة والدور الوطني لدعم الصناعة والاستثمار، مقدماً نبذة عن المنطقة الصناعية وامتدادها والتي تبلغ مساحتها حوالي 608 أفدنة، ويبلغ عدد المشروعات المنفذة 720 مشروعاً، بجانب المشروعات الصغيرة والورش بإجمالي 112 مشروعا تستهدف توفير 38 ألف فرصة عمل بإجمالي استثمارات 70 مليار جنيها.

ورحب المهندس محمد خلف الله، بالحضور، مؤكداً أن اللقاء يأتي ضمن جهود جهاز المدينة لدعم مستثمري ومصنعي مدينة دمياط الجديدة، وذلك في إطار توجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، بشأن دعم الصناعة والمستثمرين بالمدن الجديدة.

واستمع المهندس محمد خلف الله، إلى مقترحات ومطالب المستثمرين والتحديات التي تواجههم بمدينة دمياط الجديدة، والتي تمثلت في استكمال أعمال رفع الكفاءة بالمنطقة الصناعية، وسرعة الانتهاء من أعمال إحلال شبكة التليفونات، وقيد الارتفاع بالمنطقة، وطلب التنسيق لعمل لوحات استرشادية بالمنطقة الصناعية، وموقف خطط التطوير بمنطقة الشاطئ.

وأكد رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، أن هذه المتطلبات تتوافق مع خُطط العمل الحالية لسرعة الانتهاء من عمليات الإحلال والتجديد لبعض المرافق بالمنطقة الصناعية، وكذلك خطط تطوير الشاطئ التي تم البدء في تنفيذها، وجارٍ التنسيق بشأن قيد الارتفاع بالمنطقة، كما تم الاتفاق على تفعيل دور المشاركة المجتمعية باعتبار جهاز المدينة وجمعية المستثمرين من أهم محاور التنمية بالمدينة.

وخلال اللقاء، قدم الدكتور أسامة حفيلة، درع الجمعية للمهندس محمد خلف الله، متمنيا له مزيدا من التوفيق والسداد لخدمة المدينة ودفع عجلة الاستثمار، مع الوعد في تطبيق خطة ترقيم المحاور بالمنطقة الصناعية بصورة عاجلة ودعم المستثمرين في تنمية شاطىء دمياط الجديدة.