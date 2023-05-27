تفاصيل التعليم المزدوج والفني بالإسكندرية.. الطريق الأسهل للكليات

أصبح التعليم المزدوج والتعليم الفني، واحدا من الطرق التعليمية المميزة في مصر بشكل عام، والإسكندرية بشكل خاص؛ إذ أنه الطريق الأسهل للكليات، وزاد إقبال الطلبة علية، نظرا للمميزات التى يضمنها، سواء التعليم المزدوج الذي يجمع بين التعليم والتدريب العملي داخل المصانع والشركات، وصرف عائد مادي للطالب أثناء فترة الدراسة، وكذلك ضمان الوظيفة في الشركة أو المصنع الذي يتدرب فيه الطالب أو الطالبة أثناء سنوات الدراسة، مما يدفع عدد كبير منهم لتفضيله عن الالتحاق بالثانوية العامة.

من جهته، قال الدكتور عربي أبو زيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن التعليم المزدوج يجمع بين مؤهل متوسط بالسلك التعليمي والتدريب والعمل والعائد المادي بمجال العمل، ما يجعل الطالب يحصل على العمل والدراسة معا، ما دعا وزارة التربية والتعليم لزيادة عدد مدارس التعليم المزدوج، لزيادة الرغبة في الالتحاق بها؛ إذ يجد الطلاب فرصة كبيرة للالتحاق بسوق العمل عبر التخرج، خاصة بالشركات والمصانع التي كان يتدرب بها.

69935 ألف طالب بالتعليم المزدوج العام الماضي

وأوضحت أمل حسان، مدير عام التعليم الفني بالإسكندرية، أن رؤية الإدارة العامة للتعليم والتدريب المزدوج والتكنولوجيا التطبيقية للتوسع في إنشاء تخصصات جديدة تعمل بالنظام المزدوج وزيادة أعداد الطلاب الملتحقين، جاء نظرا لزيادة عدد الطلاب الذين تقدموا لمدارس التعليم الفني العام الماضي، والي وصل إلى 800 ألف طالب، جرى قبول 69935 طالبا منهم بالتعليم الفني الصناعي، و31503 طلاب بالتعليم الفني التجاري، و30701 طالب بالتعليم الفني الزراعي، و5543 طالبا بالتعليم الفني الفندقي.

وأشارت أمل إحسان إلى أن هذا العدد يمكن أن يتزايد؛ إذ سيجرى فتح باب التقديم بعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية لعام 2023.

وأرجعت الإقبال على مدارس التعليم الفني أو «التعليم المزدوج»، إلى التفكير الجيد من الطلبة وأولياء الأمور، وكذلك نظرا لاهتمام القيادة السياسية بالتعليم الفني لما له من أهمية بسوق العمل، والتوجيه بزيادة عدد مدارس التعليم المزدوج، خاصة التكنولوجية، حتى تصل إلى 100 مدرسة في مصر.

3 أنواع لمدارس التعليم المزدوج

وأكد محمد فوزي، مدير إدارة التعليم المزدوج بالإسكندرية، لـ«الوطن»، أن التعليم المزدوج يشمل 3 أنواع، منها مدرسة مستقلة، وأخرى ملحقة على مدرسة صناعية، وثالثة داخل مصنع، منها 7 مدارس بإدارات شرق وبرج العرب والعامرية والمنتزه وغرب التعليمية، وجميعها تعتمد على مناهج علمية بسيطة، يمكن للطالب التفوق بها، وفقا لمهاراته الشخصية.