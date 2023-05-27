ارتفاع توريد القمح لشون وصوامع الشرقية إلى 491 ألف طن 

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أهمية محصول القمح، الذي يعتبر من أهم المحاصيل الاستراتيجية بالمحافظة لأهميته الغذائية، وما يحققه من عائد اقتصادي كبير، حيث ينشط الصناعة الغذائية باعتباره مادة أولية للعديد من الصناعات الغذائية وسلعة رئيسية في التجارة الداخلية والخارجية، مشيرًا إلى توريد 491 ألف طن حتى الآن.

إجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة 491059 طنًا

ومن جهتها، أوضحت فايزة عبد الرحمن، وكيلة وزارة التموين، أنّ ما تم توريده اليوم من الأقماح، بلغ 2900 طن و120 كيلو، ليصل إجمالي القمح المحلي المورد حتى اليوم، 491059 طنًا و236 كيلو قمح، مشيرة إلى تمام جاهزية جميع المواقع التخزينية لاستقبال الأقماح المحلية.

تكاليف التسويق والتخزين والوزن والتحميل

وأشارت وكيلة وزارة التموين، إلى أنه يُحدد مقابل تكاليف التسويق والتخزين والوزن والتحميل والفوارغ والفرز، لطن القمح المحلي موسم 2023، المورد شامل ضريبة القيمة المضافة، على النحو الآتي:

- 175 جنيهًا لطن القمح المسوق والمخزن بالشون والهناجر والبناكر.

- 210 جنيهات لطن القمح المسوق والمخزن بالصوامع.

وناشد المحافظ، المزارعين بالالتزام بتوريد القمح للصوامع والشون المطورة والمخصصة لهذا الغرض، منعًا لحدوث فاقد، مؤكدًا أنّ الدولة لا تدخر جهدًا في الاهتمام بالمزارعين، وتقديم كل التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول.