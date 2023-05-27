مصرع وإصابة 10 أشخاص في حادثين متفرقين بالبحيرة

لقي شخص مصرعه، فيما أصيب 9 آخرون بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، جراء وقوع حادثي تصادم متفرقين في البحيرة صباح اليوم، ونُقل المصابون إلى المستشفيات المركزية التابعين لها، وحُرر محضرين بالواقعتين.

إصابة شخصين في حادث بوادي النطرون

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة وادي النطرون، يفيد وقوع حادث انقلاب دراجة نارية، مما أدى إلى إصابة شخصين وهما «محمد ع. أ»، 25 سنة، و« محمود س.ن»، 23 سنة، بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، ونقلا إلى مستشفى وادي النطرون العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة.

مصرع شخص وإصابة 7 في حادث بالبحيرة

كما شهد طريق مفارق التحرير، التابع لمركز بدر بمحافظة البحيرة، وقوع حادث تصادم بين سيارتين، مما أدى إلى مصرع شخص وإصابة 7 آخرين بجروح متفاوتة، ونقلوا إلى مستشفى بدر المركزي، وجرى تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وأسفر الحادث عن مصرع شاب مجهول الهوية وحفظت الجثة تحت تصرف النيابة العامة وجرى تحرير محضر بالواقعة.

وبالانتقال إلى مكان الحادث، تبين إصابة كل من «محمد.م.ح»، 27 سنة، «منى.ح.ا»، 20 سنة، محمد.ج.ح»، 20 سنة،« آية.ا.ع»، 34 سنة، «شروق.هـ.م»، 19سنة، «سمير.ا.س»، 22 سنة، «هانى.م.ا.ل»، 23 سنة، جميعهم مصابين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، ونقلوا إلى مستشفى بدر المركزي لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة.