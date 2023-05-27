روشتة تفوق بالثانوية العامة.. مذاكرة بعد الفجر وشرب مياه و7 ساعات نوم

قالت الدكتورة إيمان الريس المستشار التربوي والأخصائي النفسي، إن موسم امتحانات الثانوية العامة بات قريبا، والطلاب يحتاجون لتنظيم الوقت بين المذاكرة والمراجعة ونيل قسط من الراحة لتحسين النشاط الذهني للحصول على قدر كاف من التحصيل مع القدرة على حفظ المعلومات وسهولة استدعائها وقت الاحتياج لها أثناء الامتحان.

وأوصت إيمان الريس بضرورة الاهتمام بالنوم ما لا يقل عن 7 ساعات يوميا لم لذلك من تأثير كبير على تقوية الذاكرة وتسهيل الحفظ وعدم النسيان.

أفضل وقت للمذاكرة والتحصيل وتثبيت المعلومات بعد صلاة الفجر

وأضافت المستشار التربوي والأخصائي النفسي في لقائها مع برنامج «صباح الورد»، المذاع على قناة «Ten» الفضائية، أن أفضل وقت للمذاكرة والتحصيل وتثبيت المعلومات بعد صلاة الفجر مباشرة بعكس الشائع من مذاكرة الطلاب وقت الليل، وأن شرب المياه فور الاستيقاظ يساعد على تنشيط الذاكرة بعيدة المدى.

وأكدت أن أحدث الدراسات العلمية أوصت أن المذاكرة لمدة 25 دقيقة والراحة لمدة لا تزيد عن 5 دقائق ثم مواصلة المذاكرة لمدة 25 دقيقة أخرى، وهذه أفضل الطرق للاستفادة من المذاكرة للتحصيل وتثبيت المعلومة دون النسيان مجددا.

عدة طرق للمذاكرة منها البصري والحركي والسمعي

وأوضحت المستشار التربوي والأخصائي النفسي أن هناك عدة طرق للمذاكرة منها البصري والحركي والسمعي وعلى الطالب اختيار الطريقة الأفضل له حتى يستطيع حفظ الدروس، كما أن هناك أنواعا معينة من الأطعمة تساهم في تقوية الذاكرة مثل «الكوركوم والقرع العسل والتونة التي تحتوي على الأوميجا 3»، وكذلك فاكهة التوت والفراولة وشرب الشاي الأخضر مع ضرورة عدم الإفراط، حتى نتجنب المشكلات الصحية.

ونصحت الخبيرة التربوية بضرورة استخدام الكلمات الافتتاحية أثناء المذاكرة والاستعاتة بها وقت الامتحان، بالإضافة إلى أن شرب المياه خلال الامتحان يساعد على استرجاع المعلومات وقت النسيان اللحظي.

مشتتات تسبب النسيان للطلاب

وأكدت المستشار التربوي والأخصائي النفسي أن هناك العديد من المشتتات التي يمارسها الطلاب وقت المذاكرة دون وعي تسبب حالة من النسيان وتقلل الاستيعاب أبرزها مذاكرة أكثر من مادة في نفس الوقت واستخدام الموبايل والألعاب الألكترونية أو المذاكرة الجماعية.

وأضافت أنه إذا استطاع الطالب تصوير نفسه في فيديو أثناء المذاكرة وهو يشرح لنفسه أو لزملائه في الدرس سيكون له مفعول السحر في الحفظ ويساعد في سهولة الاسترجاع وقت الحاجة، كما يجب على أولياء أمور الطلاب تربية أبنائهم منذ الصغر على الثقة في النفس مع استخدام الكلمات التحفيزية التي تزيد الثقة في النفس وتشعر الطالب على القدرة في اجتياز الثانوية العامة بتفوق ونجاح.