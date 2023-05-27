قرارات عاجلة من «التعليم» بشأن امتحانات الثانوية العامة 2023

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تعليمات هامة لطلاب الصف الثالث الثانوي استعداداً لامتحانات الثانوية العامة 2023 المقرر أن تنطلق 12 يونيو المقبل وفقا للجداول المعتمدة من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي .

تعليمات هامة لطلاب الصف الثالث الثانوي

- إذا تأخرت عن موعد بدء الامتحان في أية مادة مدة لا تزيد عن 15 دقيقة بعذر يقبله رئيس اللجنة يسمح لك بدخول الامتحان.

- إذا زادت مدة التأخير عن 15 دقيقة لا يسمح له بدخول الامتحان في هذه المادة فقط.

- على الطالب إحضار جميع الأدوات اللازمة لامتحان أى مادة إذ لا يصرف للطالب إلا كراسة الأسئلة ورقتى إجابة البابل شيت والأسئلة المقالية و كتاب المفاهيم.

- يجب على الطالب التأكد من عدد أوراق كراسة الأسئلة وصحة كلا من ورقتى إجابة البابل شيت والأسئلة المقالية قبل بدء الإجابة.

- تملا البيانات الخاصة بالطالب بكراسة الأسئلة وورقتى إجابة البابل شبت والأسئلة المقالية باللغة العربية وبخط واضح قبل البدء في الإجابة مع تظليل الدوائر الخاصة برقم الجلوس و نموذج الامتحان ولغة الامتحان للمواد المترجمة بالنسبة لطلاب مدارس اللغات بالقلم الجاف.

- عدم كتابة اسمك أو رقم جلوسك فى غير المكان المخصص لذلك بكراسة الأسئلة وكذلك ورقتى الإجابة البابل شيت والأسئلة المقالية .

- ظلل الدائرة ذات الرمز الدال على الإجابة الصحيحة بالقلم الجاف تظليلاً كاملاً بورقة البابل شيت.

- اختيار أكثر من إجابة للسؤال يفقدك درجة السؤال.

- إجابة الأسئلة المقالية بالورقة المخصص لها إجابة هذه الأسئلة و لن يعتد بإجابة أسئلة الاختيار من متعدد والأسئلة المقالية بكراسة الأسئلة.

- تسليم كراستى الأسئلة وورقتى إجابة البابل شيت والأسئلة المقالية وكتاب المفاهيم إلى الملاحظ يداً بيد في نهاية الزمن المحدد للامتحان.

- عدم الدخول إلى مقر الامتحان بای كراسات أو مذكرات أو الهاتف المحمول أو التابلت أو أى أجهزة تساعد على الغش.

- لا يسمح بخروجك من الامتحان إلا في النصف ساعة الأخيرة من الزمن المقرر لامتحان أى مادة و أيضا بعد تسليم كراسة الأسئلة وورقتى إجابة البابل شيت والأسئلة المقالية وكتاب المقاهيم.

- كل من يخالف هذه التعليمات أو يحاول الغش أو التخاطب مع غيره من الطلاب أو مخالفة اللوائح التي تتعلق بالامتحان يتعرض لالغاء الامتحان تطبيقاً لأحكام القرار الوزاري رقم 36 لسنة 2018 المنظم لذلك بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان والحرمان منه ، وذلك دون الإخلال بالعقوبات الجنائية وفقاً لأحكام القانون ( ٢٠٥ ) لسنة ٢٠٢٠ الصادر بشان مكافحة أعمال الإخلال بالامتحان ، ويتعين عليك الإطلاع على القرار الوزاري و القانون السابق ذكرهما من خلال موقع الوزارة