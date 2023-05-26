رابط الحصول على أرقام جلوس الثانوية العامة 2023.. اعرف الخطوات

تتيح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إمكانية الحصول على أرقام جلوس الثانوية العامة 2023، من خلال رابط إلكتروني، وذلك استعدادا للامتحانات التي تبدأ 12 مايو المقبل.

ويمكن للطلاب الحصول على أرقام جلوس الثانوية العامة من خلال بوابة مركز المعلومات التي أطلقتها الوزارة.

رابط الحصول على أرقام جلوس الثانوية العامة 2023

ويمكن الدخول على رابط أرقام جلوس الثانوية العامة 2023، من خلال الضغط هنا.

- وبعد الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم «بوابة مراكز المعلومات» انقر على أرقام جلوس ومقار لجان سير امتحانات الثانوية العامة 2023.

- وبعدها يتم الضغط على تسجيل الدخول، ثم إدخال البريد الإلكتروني المدرسي الخاص بك.

- وإذا لم يكن لديك بريد إلكتروني يمكنك الحصول عليه من خلال رابط إنشاء البريد الإلكتروني المدرسي من خلال التالي «الضغط على إنشاء البريد الإلكتروني المدرسي - اختيار حساب الطالب - أدخل الرقم القومي - أدخل كود الطالب».

امتحانات الثانوية العامة

ومن المقرر أن تبدأ امتحانات إتمام شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022/2023، وفقا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم، يوم 12 يونيو، حيث تبدأ الامتحانات يوم الأحد بمادتي التربية الدينية والتربية الوطنية، ويوم الثلاثاء 13 يونيو بمادتي الاقتصاد والإحصاء، وتبدأ المواد الأساسية من يوم الأحد 18 يونيو بمادة اللغة العربية.