المدرسة البحرية في رأس البر بديل الثانوية العامة.. تؤهل الطلبة لسوق العمل

يبحث الكثير من أولياء الأمور وطلاب الشهادة الإعدادية عن مدارس بديلة للثانوية العامة، رغبة في تخصص دراسي مختلف، أو الحصول على فرصة عمل قبل التعليم الجامعي، ومن بين البدائل المتاحة المدرسة البحرية برأس البر بمحافظة دمياط، والتي يقبل عليها طلاب المحافظة، خاصة أبناء مدينة عزبة البرج ورأس البر.

ملائمة المدرسة البحرية برأس البر للطبيعة الساحلية

وقالت الدكتورة غادة بيضون، مدير التعليم الفني بمديرية التربية والتعليم بدمياط، في تصريحات لـ«الوطن»، إن الدراسة بالمدرسة البحرية برأس البر تتلائم مع طبيعة محافظة دمياط الساحلية وأهالي مدينة عزبة البرج والشيخ ضرغام والمدن الساحلية، لذا أبناء هذه المناطق لهم أولوية التقديم والالتحاق بالمدرسة.

وأضافت أن المدرسة تعمل على ربط خريجي التعليم الفني بسوق العمل، وتعمل على قياس المهارات التي يكتسبها الطلاب طوال فترة دراستهم وليس مهارات الحفظ فقط، حيث يوجد لكل طالب ملف إنجاز.

وأوضحت المهندسة عايدة البرلسي، مديرة المدرسة البحرية برأس البر، لـ«الوطن»، أن أقسام المدرسة التابعة لإدارة عزبة البرج التعليمية كالتالي:

قسم المصايد بالمدرسة البحرية

ويتعلم الطالب في قسم المصايد بالمدرسة البحرية، نظريا وعمليا، كل ما يتعلق بحرفة الصيد، مع النزول بمركب المدرسة في رحلات صيد عملية للتدريب العملي على كل ما يتعلق بالمهنة.

قسم المحركات في المدرسة البحرية برأس البر

ويدرس الطالب في قسم المحركات في المدرسة البحرية برأس البر فن الميكانيكا للمراكب، وهي من أصعب المهن وتحتاج إلى تركيز عالي، ويتدرب عليها الطالب نظريا وعمليا في ورش تصنيع المراكب واليخوت التابعه للمدرسة.

قسم الزخرفة بالمدرسة البحرية

كما يعتبر قسم الزخرفة في المدرسة البحرية برأس البر هو القسم الوحيد الذي يدرس به الطالب أعمال بعيدة قليلا عن حرف الصيد، فهو يعتمد على الحس الفني والمواهب، حيث يدرس الطالب نظريا وعمليا الزخرفة والأعمال الفنية اليدوية.

قسم الكهرباء بالمدرسة البحرية

ويدرس الطالب في قسم الكهرباء نظريا وعمليا أعمال الكهرباء وصيانه الكابلات الكهربائية.

قسم بناء السفن

كما يتعلم الطالب في قسم بناء السفن بالمدرسة البحرية برأس البر، نظريا وعمليا، صناعة السفن ومراكب الصيد البحري بكل أنواعها وصناعة وصيانة اليخوت السياحية.

فرص عمل في انتظار الطالب

وأكدت المهندسة عايدة البرلسي، أنه عندما ينتهي الطالب من دراسته بالمدرسة فلديه فرصة أن يكمل دراسته في الأكاديمية البحرية بالإسكندرية، أو يستخرج جواز السفر البحري ليكون له فرصة العمل بحارا أو ميكانيكيا أو غيرها من التخصصات الأخرى في مصر والدول الأوروبية.