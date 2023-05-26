ضبط مالك مكتبة في المنوفية بتهمة بيع الكتب دون تفويض من أصحابها

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام مالك دار للنشر والتوزيع في مدينة تلا بالمنوفية، ببيع وتوزيع العديد من الكتب الروائية دون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف الدار المُشار إليها، وأمكن ضبط المذكور، مقيم بدائرة مركز شرطة تلا بالمنوفية، وبالتفتيش تم العثور على 20 نسخة من الكتب الروائية دون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية، وبمواجهة المتهم اعترف بارتكابه المخالفات السالف ذكرها بقصد تحقيق الربح المادي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.