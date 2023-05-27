ضبط 3 أطنان لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك بالشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على مدير مديرية الطب البيطري، بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المعارض، وشوادر بيع الأسماك واللحوم ومحلات الجزارة، ومحلات بيع الأسماك والمطاعم، وثلاجات الحفظ والمصانع وسيارات بيع اللحوم، لضبط الأسعار، والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة ومراعاتها لكل الاشتراطات الصحية والبيئية، والإشراف على المذبوحات بالمجازر الحكومية ومجازر الدواجن للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين لضبط سوق الأسماك واللحوم، مشددًا على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وذلك بعد ضبط 3 أطنان لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك في حملات تفتيشية.

ضبط 3 أطنان لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك

وقال اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري، إنه جرى شن العديد من الحملات التفتيشية، أسفرت عن تحرير 10 محاضر مخالفة، وضبط 3 أطنان و97 كجم دجاج ولحوم مخالفة، بينها طن واحد و950 كجم دجاج و960 كجم دجاج مفروم غير صالح للاستخدام الآدمي، و125كجم لحم مفروم بدون بيانات، و44 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر، وجرى تحرير المحاضر اللازمة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين لتوفير غذاء صحي وآمن حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين من الأغذية الفاسدة والمجهولة.

تنفيذ حملات تفتيشية لضبط سوق الأسماك واللحوم

وأشار مدير مديرية الطب البيطري إلى أنّ المديرية (إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم – أقسام الصحة بالإدارات البيطرية)، بالاشتراك مع الجهات المعنية (مجالس المدن - الرقابة التموينية - مباحث التموين - الرقابة الصحية - الرقابة الإدارية)، تواصل تنفيذ حملات تفتيشية لضبط سوق الأسماك واللحوم والدواجن.